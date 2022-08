I Cugini di campagna nella bufera, le accuse fatte a Guendalina Tavassi e Belen

0 SHARES Condividi Tweet

I Cugini di campagna al centro della bufera per aver insultato pesantemente Belen Rodriguez e Guendalina Tavassi nel corso di un concerto.

Sono finiti al centro della bufera i Cugini di campagna, ovvero la nota band romana che sembra abbia tenuto un concerto proprio nelle scorse ore. Pare che il gruppo formato da Ivano Silvetti, fratello gemello di Silvano e Nick Luciani nel corso dell’ultimo concerto abbiano pronunciato delle gravi offese nei confronti di alcuni ex naufraghi della scorsa edizione dell’Isola dei famosi e non solo. La band, avrebbe anche criticato pesantemente Guendalina Tavassi e Belen Rodriguez. Ma cosa hanno dichiarato i due?

I Cugini di campagna finiscono al centro della bufera

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che Ivano Michetti noto chitarrista de I cugini di Campagna abbia rilasciato nelle ultime ore delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Nello specifico pare che l’uomo si sia rivolto al Guendalina Tavassi, facendole delle pesanti accuse.”Il fratello di una famosissima ba….a. Edoardo, fratello della grande Guendalina. Ma chi è una pornostar? Ho pensato. Non la conoscevo”. Queste le parole di Ivano Michetti il quale non si è limitato a questo ma avrebbe anche citato Belen Rodriguez.

Pesanti accuse a Belen Rodriguez e Guendalina Tavassi

Parlando di Jeremias Rodriguez, che sappiamo essere stato un ex naufrago della scorsa edizione del Gf vip, pare che Ivano abbia utilizzato delle parole molto pesanti nei confronti di Belen” Fratello di una famosissima baldra**a”, avrebbe aggiunto ancora Ivano parlando di Belen. A quanto pare, dopo essersi reso conto della gravità delle dichiarazioni pare che la stessa Deianiro Marzano non abbia voluto pubblicare il video in cui I cugini di compagna criticano e rivolgono pesanti accuse alle due donne.

La permanenza di Nick e Ivano sull’Isola dei famosi

Silvano ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei famosi e pare che la sua permanenza in Honduras sia durata ben poco. Pare che infatti il cantante sia stato eliminato perchè pare che abbia bestemmiato ancora prima di poter iniziare questa avventura. NIck, invece, sarebbe stato eliminato proprio durante la semifinale perdendo al televoto contro la Henger.