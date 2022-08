Maria De Filippi: “Vedrete a Tu si que vales come mi sono infuriata, non mi era mai accaduto prima”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi a Tu si que vales si è trovata ad affrontare una situazione del tutto nuova e spiacevole. Il racconto della conduttrice.

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana e nello specifico di Canale 5. Pare che sia una delle conduttrici più amate di sempre e sono in tanti ad amarla ed acclamarla, sia grandi che piccoli. In attesa di tornare a settembre, pare che Maria De Filippi si stia godendo qualche giorno di relax insieme ad alcuni amici più cari e alla sua famiglia. La conduttrice di Uomini e Donne pare che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista al settimanale Oggi raccontando molto della sua vita privata ed anche di un episodio alquanto spiacevole che sarebbe avvenuto a Tu si que vales durante una delle ultime registrazioni.

Maria De Filippi, star indiscussa della televisione italiana

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana. In questi giorni pare che Maria abbia rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Oggi parlando di tanti argomenti. Pare che in queste settimane sia stata impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, il programma tanto amato dal pubblico italiano. Il programma in questione è pronto a tornare in tv il prossimo 17 settembre e al suo fianco ci saranno sempre Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e gli immancabili conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Le anticipazioni di Maria

Ad ogni modo, pare che durante una delle ultime registrazioni sia accaduto qualcosa di incredibile. Maria nel corso dell’intervista pare che abbia voluto dare un’anticipazione su ciò che vedremo nelle prossime settimane. Nello specifico ha riferito di un episodio piuttosto spiacevole.

Il racconto di Maria su un episodio spiacevole avvenuto a Tu si que vales

“Si è presentato un signore con dei quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per dare una mano ad una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura mi sono sentita in colpa per la reazione avuta”. Questo il racconto di Maria la quale si sarebbe trovata davanti ad un concorrente che pare le abbia fatto perdere le staffe.