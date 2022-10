Federico Fashion Style, dopo l’addio alla compagna, sui social le manda una frecciatina molto pungente

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style e Letizia Porcu dopo 17 anni insieme si sono detti addio. E proprio nelle scorse ore il noto parrucchiere ha condiviso sui social un post di cui si sta tanto parlando.

Dopo 17 lunghi anni d’amore la storia tra Federico Fashion Style e la compagna Letizia è giunta al termine. Ad annunciarlo è stata la donna tramite social ed ecco che proprio nelle scorse ore ad intervenire sulla questione, anche se non in modo diretto, è stato proprio il noto parrucchiere dei VIP le cui parole però a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta all’ex compagna.

Federico Fashion Style e la compagna Letizia si dicono addio

Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono stati sentimentalmente legati per 17 anni, e proprio dalla loro unione è nata una bellissima bambina di nome Sophie. Ad annunciare la fine della storia d’amore è stata proprio Letizia che tramite il suo profilo Instagram ha scritto un post per informare tutti i suoi followers precisando però che tra lei e l’ormai ex compagno Federico Lauri vi sarà sempre un rapporto di grande amicizia e di bene soprattutto per la felicità e per la crescita della loro bambina. Federico Lauri invece, che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, nelle ore precedenti aveva condiviso una bellissima fotografia in compagnia della bambina dedicandole delle bellissime parole.

La reazione del parrucchiere alle parole dell’ex compagna

Se in un primo momento Federico Lauri aveva deciso di mantenere il silenzio e non intervenire quindi su quanto scritto dall’ex compagna ecco che nelle ore successive sembrerebbe aver cambiato idea. L’uomo infatti ha condiviso, nelle stories su Instagram, una serie di scatti in compagnia della figlia. E ad ognuno di questi ha poi aggiunto delle brevi frasi ma molto significative. Una di queste recitava “Per me Instagram serve a condividere le vere gioie della vita”.

Frecciatina rivolta all’ex compagna?

In realtà le parole scritte da Federico Fashion Style potrebbero essere semplicemente rivolte alla sua piccola Sophie della quale è ovviamente molto innamorato. E quindi semplicemente potrebbe aver voluto esprimere ancora una volta tale amore affermando che su Instagram ama condividere quella che è la grande gioia della sua vita, la sua bambina. Allo stesso tempo però sono stati in molti ad avere avuto un pensiero diverso e a credere che forse, probabilmente, le sue parole potrebbero essere indirizzate proprio alla sua storica fidanzata. Federico Lauri infatti potrebbe non aver gradito la decisione di Letizia di annunciare sui social la fine della loro storia d’amore data la riservatezza che ha sempre riservato alla sua vita privata. E’ comunque importante precisare che il noto parrucchiere romano al momento non si è direttamente espresso sulla questione ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore.