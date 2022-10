Oggi è un altro giorno, Orietta Berti svela cosa fa quando è giù di morale e Serena Bortone resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno ha fatto una particolare rivelazione sulla sua vita privata lasciando un po’ tutti spiazzati.

Orietta Berti è diventata, nel corso degli ultimi tempi, un volto noto di Mediaset ma nonostante ciò nella giornata di ieri l’artista ha scelto di fare ritorno in Rai per lasciarsi intervistare da Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno. Intervista nel corso della quale l’opinionista del GF Vip ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata che ha sorpreso tutti. Di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Orietta Berti ospite di Oggi è un altro giorno

Da ormai diverse settimane Orietta Berti occupa il posto da opinionista al GF Vip, al fianco di Sonia Bruganelli. Nonostante quindi il suo impegno a Mediaset ecco che nella giornata di ieri l’artista ha fatto ritorno in Rai dove si è lasciata intervistare dall’amatissima Serena Bortone all’interno della sua celebre trasmissione Oggi è un altro giorno. Nel corso dell’intervista la celebre artista ha parlato della sua vita privata facendo anche delle rivelazioni che hanno spiazzato non solo la conduttrice ma anche il pubblico in studio e quello a casa. Non sono poi mancate le belle parole per il marito Osvaldo al quale è legata da oltre 50 anni.

La rivelazione di Orietta che ha spiazzato tutti

La Berti intervistata da Serena Bortone ha rivelato alla conduttrice, ma anche al pubblico, cosa è solita fare quando sente di essere un po’ giù. Nello specifico ha dichiarato “Io mi travesto quando sono giù, metto delle grandi parrucche con dei vestiti pazzi una volta mettevo anche degli stivali altissimi”. La conduttrice è apparsa visibilmente spiazzata dalle parole dell’artista, tanto da averle chiesto il motivo di tale travestimento. Ed ecco che la Berti ha subito voluto precisare di non fare nulla di brutto. A proposito del marito Osvaldo, il cui matrimonio dura da 54 anni, ha invece rivelato di come il loro rapporto nel tempo sia cambiato. Oggi litigano meno, ha confessato la Berti, precisando inoltre che ad urlare è lei mentre invece il marito è un po’ più silenzioso. Quello che li unisce oggi, ha precisato l’artista, è “un amore di tenerezza”.

Il ricordo di Franco Gatti

Inevitabile poi il commento sull’improvvisa scomparsa di Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri. L’uomo si è improvvisamente spento ieri all’età di 80 anni e proprio in suo ricordo la Berti ha espresso delle bellissime parole. La cantante nonostante ha dichiarato di non aver lavorato mai con lui ha voluto ricordarlo definendolo una persona brava e dolce. Un vero e proprio “gentiluomo“.