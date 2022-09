Orietta Berti svela cosa teme come opinionista del GFV

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Orietta Berti è pronta a fare esperienza al Grande fratello vip come opinionista. La cantante svela la sua più grande preoccupazione.

La cantante Orietta Berti si appresta a vivere una nuova e grande esperienza, ovvero il Grande fratello vip come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Ebbene, manca soltanto un giorno alla messa in onda della prima puntata del reality e di conseguenza, la nota cantante nei giorni scorsi ha rilasciato un’interessante intervista, parlando proprio di questa speciale avventura che si appresta a vivere. Ma cosa ha riferito?

Orietta Berti al Grande fratello vip come opinionista

Orietta Berti in questi ultimi anni ha acquisito una maggiore popolarità, esplosa letteralmente dopo che ha preso parte al Festival di Sanremo e poi dopo essere stata coinvolta da Fedez nella realizzazione del brano Mille, che ha avuto un grandissimo successo. Ebbene, sembra proprio che Orietta sia uno dei personaggi televisivi più richiesti degli ultimi tempi. Alfonso Signorini, ad esempio, l’ha fortemente voluta nel cast del suo reality e farà il suo debutto proprio domani, lunedì 19 settembre.

La cantante e la preoccupazione per le possibili gaffe

Nel corso dell’intervista, la cantante ha fatto sapere che sicuramente farà di tutto per fare una bella figura, anche se ha aggiunto che è sicuro che farà qualche gaffe. In realtà, anche questo suo aspetto è molto amato dai suoi fan, a prescindere dall’età. La cantante ha riferito di avere una grande preoccupazione. Quale? Di non ricordarsi tutti i nomi dei concorrenti. A tal riguardo, ha fatto sapere che sicuramente se li scriverà sul palco della mano, speranza che durante la diretta non si cancellino, altrimenti potrebbe diventare davvero un problema.

Alfonso Signorini conferma la presenza di Orietta, ecco il perchè

La conferma di Orietta come opinionista è arrivata già diversi mesi fa, proprio attraverso Alfonso Signorini, il quale ha voluto fortemente la cantante come opinionista, così come Sonia Bruganelli che è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo. Riguardo il fatto che Alfonso l’abbia fortemente voluta, la cantante ha detto che molto probabilmente è perché gli serviva una persona “meno grintosa di Adriana Volpe” per fare un qualcosa di diverso rispetto all’anno precedente. Orietta, comunque, è piuttosto felice di iniziare questa avventura e per quella che verrà dopo, ovvero il reality Quelle brave ragazze, con Sandra Milo e Mara Maionchi.