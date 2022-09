UnoMattina, Tiberio Timperi al veleno contro Monica Setta: “Raccomandata” e lei: “Parli tu”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Gelo in studio a Unomattina in famiglia. Siparietto al veleno tra Tiberio Timperi e Monica Setta.

E’ partita ufficialmente la nuova stagione di Unomattina in famiglia con Tiberio Timperi, una delle trasmissioni più amate della televisione italiana. Come tanti altri programmi, anche questo è partito alla grande e proprio nel corso della prima puntata il conduttore, con grande entusiasmo ha voluto salutare tutti.

Unomattina in famiglia, torna la trasmissione con Tiberio Timperi e Monica Setta

“Siamo tornati, eccoci! Dopo tutti i promo, va detto che siamo tornati”. Queste le parole utilizzate da Tiberio con cui ha salutato così i suoi telespettatori più affezionati. A quel punto però, è intervenuta anche la collega, Monica Setta che ha voluto fare la stessa cosa e salutare tutti i più fedeli telespettatori. La conduttrice ha spiegato ancora di avere solo lei il microfono e che poi se lo sarebbero passati. A quel punto il collega le avrebbe detto di essere la solita raccomandata, ma Monica non sarebbe rimasta in silenzio ed avrebbe replicato dicendo “Eh appunto, da Tiberio Timperi raccomandata“.

Siparietto tra i due conduttori, cala il gelo in studio

Dopo questo breve siparietto, pare che in studio sia calato il gelo e non è la prima volta, visto che i due conduttori anche lo scorso anno si sono pizzicati anche in diretta tv. Dunque, che il loro rapporto non sia proprio idilliaco non è di certo una novità. Anche la stessa Monica un pò di tempo fa, nel corso di un’intervista parlando del suo rapporto con Tiberio aveva confessato che effettivamente non erano mai stati amici, ma solo colleghi che lavorano all’interno della stessa azienda e della stessa trasmissione. Nessun rapporto oltre le telecamere, nessuna cena, nessun aperitivo e nessun contatto, una volta spente le telecamere. Insomma, Monica Setta era stata parecchio chiara al riguardo.

La conduttrice svela un clamoroso retroscena su Tiberio

Nel corso della stessa intervista, poi, Monica pare che abbia parlato di Tiberio, svelando un aneddoto molto interessante. La conduttrice ha parlato di quando, l’ex direttrice di Rai 1 aveva fatto presente di non voler Tiberio a UnoMattina nel 2019. Il conduttore aveva concluso un’esperienza non proprio positiva a La vita in diretta e la direttrice non voleva affidargli altri programmi, ma fu proprio lei, Monica a convincerla a cambiare idea. “Non lo conoscevo, diciamo che ci conoscevamo di vista e nulla di più. Poi i rapporti non sono sbocciati, anzi possono rivelare che sono stati anche difficili“. Ad ogni modo, detto questo, Monica ha fatto sapere di non essersi affatto pentita delle sue scelte.