I soliti ignoti, Amadeus preoccupato: un concorrente ha violato il regolamento, mai accaduto prima

Amadeus preoccupato per quanto accaduto anni fa, quando un concorrente de I soliti ignoti ha violato il regolamento.

Amadeus è tornato in tv con il suo solito programma, ovvero I soliti Ignoti-Il ritorno, che va in onda tutti i giorni nella fascia preserale su Rai 1. Stiamo parlando di uno dei programmi più seguiti dai telespettatori, anche per la presenza di Amadeus che è uno dei conduttori più amati dei sempre. In queste ore purtroppo è accaduto qualcosa che sta facendo tanto preoccupare il conduttore. Cosa è accaduto?

I soliti ignoti, grande successo per il quiz show di Amadeus

I Soliti ignoti-Il ritorno è uno dei programmi più amati della televisione italiana. Va in onda dal 2007 ed ha avuto origine in America. Per chi non avesse mai avuto modo di vedere una puntata dello show, vi diciamo subito che la c’è un concorrente e poi un gruppo di personaggi sconosciuti ed anche piuttosto misteriosi. L’obiettivo è quello di andare ad associare le singole identità alle diverse tipologie di hobby, lavoro, somiglianze e tanto altro. Il concorrente, al fine di vincere un montepremi più o meno importante, dovrà abbinare tutti gli ignori alle varie possibilità. In Italia è stato condotto da Amadeus ed ha avuto sempre un grandissimo successo.

La vicenda di Dario Di Mario che ha violato il regolamento

Ad ogni modo, in questi anni è accaduto un qualcosa che continua a preoccupare il conduttore. I fatti risalgono al 27 novembre 2020 quando Dario Di Mario, un concorrente vinse 368 mila euro. Dopo 2 anni per via di una pendenza giudiziaria, mai dichiarata alla redazione, il concorrente pare che non abbia potuto incassare la sua vincita. Il concorrente è stato denunciato e la denuncia depositata al Tribunale di Latina. In tutto questo, il concorrente in questione, nel momento in cui ha fatto i provini per prendere parte al programma, ha omesso tutta questa vicenda, violando il regolamento del gioco.

Amadeus preoccupato

Amadeus una volta venuto a conoscenza di tutto questo, si è subito detto parecchio dispiaciuto. Intanto la Procura di Roma avrebbe fatto richiesta di archiviazione. Il gup invece ha chiesto che venissero fatti ulteriori accertamenti. Il concorrente non solo non ha incassato alcun euro ma rischia di non farlo mai.