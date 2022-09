Verissimo, il segreto che Silvia Toffanin ha deciso di svelare

0 SHARES Condividi Tweet

Parte la nuova stagione di Verissimo, il programma che va in onda su Canale 5 il sabato e la domenica, condotto da Silvia Toffanin. In questi giorni è stato svelato un segreto sulla conduttrice.

Nella giornata di ieri, sabato 17 settembre è ufficialmente partita la nuova stagione di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La puntata è andata in onda a partire dalle ore 16.30 ed in studio sono arrivati tanti ospiti di grande calibro, a cominciare da Can Yaman e Francesca Chillemi e tanti altri. Ad ogni modo, proprio nelle scorse ore è venuto fuori un segreto che riguarda proprio la conduttrice. Di cosa si tratta?

Verissimo, al via la nuova stagione del programma di Silvia Toffanin

La nuova edizione di Verissimo è ufficialmente partita nella giornata di ieri, sabato 17 settembre. Ebbene, la puntata è andata in onda come sempre alle ore 16.30 su Canale 5 e Silvia Toffanin ha ospitato diversi personaggi, tra cui Can Yaman e Francesca Chillemi. Entrambi sono protagonisti di una fiction intitolata Viola come il mare, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 30 settembre, dopo tanti rinvii.

La conduttrice svela un segreto

Nei giorni scorsi, Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un’intervista per Tv sorrisi e canzoni, svelando il suo punto di vista sulla nuova edizione del programma che è appena iniziato. Ma non finisce qui, visto che la conduttrice ha anche svelato quello che è il suo approccio con gli ospiti che intervista nel suo studio. Silvia ha confessato il suo segreto, ovvero ha sottolineato di andare sempre alla ricerca della persona durante l’intervista, tralasciando il lato “personaggio”. Silvia, inoltre, tende subito a mettere a proprio agio l’ospite, affinché quest’ultimo possa stare bene e solo così aprirsi e raccontarsi.

Le parole della conduttrice sul programma

La Toffanin ha aggiunto come a volte diversi ospiti abbiano bisogno di un qualcosa in più per aprirsi ed ha sottolineato quando sia importante, in tutto questo che si instauri tra le parti un ottimo rapporto di fiducia. Nel corso dell’intervista, poi, la conduttrice ha aggiunto di essere molto felice di tornare in tv con Verissimo, anche quest’anno con un doppio appuntamento settimanale. “E’ un bell’impegno per la scelta dei contenuti e degli ospiti, ci siamo rodati l’anno scorso, ripartiamo con un pò più di esperienza”.