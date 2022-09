Tumori, un rivoluzionario esame del sangue per scoprire l’insorgenza del cancro allo stadio iniziale

0 SHARES Condividi Tweet

Novità in tema di prevenzione e lotta al tumore. Nuovo esame del sangue rileva la malattia anche allo stadio iniziale.

In tema di tumori, fortunatamente anno dopo anno, arrivano degli studi che danno sempre più speranza nella lotta alla malattia e talvolta anche alla prevenzione. Proprio in quest’ultimo periodo è arrivato un nuovo e rivoluzionario esame del sangue che è in grado di rilevare il cancro allo stadio iniziale, anche quando non ci sono sintomi ben specifici. Ma di che studio si tratta? Facciamo un pò di chiarezza.

Tumori, nuovo e rivoluzionario esame del sangue rileva la malattia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, proprio in quest’ultimo periodo è arrivata un’ottima notizia in termini di prevenzione e cura dei tumori. Si tratta della sperimentazione di un nuovo esame del sangue che permetterebbe di rilevare la malattia allo stadio iniziale, anche quando non ci sono evidenti sintomi. Basta questo per capire che si tratta di un passo in avanti molto importante nella ricerca contro i tumori.

I risultati esposti dal gruppo di ricerca

I ricercatori in questione, avrebbero messo su così, un nuovo ed accurato esame del sangue, che potrebbe rilevare la malattia al primo stadio, prima ancora che si sviluppino i sintomi principali. I dati di questo studio, sono stati presentati al Congresso ESMO 2022 e si preannuncia molto interessante per la prevenzione e la cura del tumore, nei prossimi anni. A parlare è stato il direttore della ricerca, il quale ha sottolineato quanto sia un dovere da parte delle società professionali come l’Esmo appunto, far presente che purtroppo nei prossimi 5 anni, la sanità italiana avrà bisogno di più medici, infermieri, chirurghi oltre che infrastrutture diagnostiche e terapeutiche che dovranno prendersi cura dei pazienti identificati da questo test di diagnosi precoce-multi cancro.

Test affidabile, rileva diverse tipologie di tumori

E’ stato ancora spiegato come questo test, innovativo e di grande importanza, possa rivelare un segnale di cancro comune da oltre 50 diversi tipi di tumori, prevedendo anche da dove arriva questo segnale che viene trasmesso da piccole sequenze di DNA tumorale che circola nel sangue. I risultati di questo test, sono comunque molto importanti per rilevare in modo precoce il cancro. Altra cosa importantissima, è il fatto che il test riesce a rileva diverse tipologie di tumori ed esattamente il 97%. Il test in questione, prende il nome di Screening per la diagnosi precoce di tumori multipli o test Galleri.