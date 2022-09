Platinette diretta su Stefano De Martino: “E’ una cosa che non avrei pensato di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e il grande successo come conduttore. Di lui ne parla Platinette, nella rubrica che tiene su Dipiù Tv.

Stefano De Martino sta vivendo uno dei momenti migliori della sua vita, dopo essere tornato insieme alla sua ex moglie, Belen Rodriguez e dopo aver iniziato la sua stagione televisiva alla grande. Sappiamo bene che la sua carriera è iniziata tempo fa ad Amici come ballerino, poi ha tentato la strada della conduzione ottenendo un grandissimo successo. Di lui ne ha parlato in questi giorni Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Ma cosa ha riferito? Facciamo un passo indietro.

Stefano De Martino, il grande successo dell’ex ballerino e conduttore televisivo

Stefano De Martino ormai da diversi anni è uno dei conduttori più di maggiore talento e uno tra i più amati. Ha condotto diversi programmi televisivi che sono andati in onda su Rai 2 per lo più, ma anche su Rai 1. Adesso, di lui in questi giorni ne ha parlato Platinette, che cura una rubrica intitolata I protagonisti della Tv visti da Platinette, che viene pubblicata su DipiùTv. Pare che Mauro Coruzzi abbia parlato molto bene del marito di Belen, facendogli anche tanti complimenti. “Mai avrei pensato che Stefano De Martino sarebbe diventato il bravo conduttore televisivo che ormai è”.

Platinette elogia Stefano

Platinette, nel parlare di De Martino ha dichiarato che l’ex ballerino è l’esempio di come investire su nuove generazioni id persone sia la strada giusta per apportare dei cambiamenti e soprattutto “rinnovare il panorama di chi appare nelle nostre case”. Poi, parlando sempre del conduttore, Mauro ha dichiarato come Stefano in questi anni sia riuscito a diventare uno dei punti di riferimento di Rai 2, con programmi come Stasera tutto è possibile che gli è stato affidato nel 2019 e poi Bar Stella, un progetto che a differenza degli anni, non ha avuto un grande successo. Anche Sing sing sing, il programma che Stefano avrebbe dovuto condurre a breve è stato cancellato inaspettatamente, ma secondo Platinette, Stefano non ha nulla di cui temere. “Ha molto da lavorare. Anzi, il rischio è che ne abbia fin troppo e questo si trasformi in un ostacolo per fare tutto bene”.

Mauro Coruzzi e gli auguri a Stefano

Inevitabilmente, Platinette ha parlato di Stefano anche da un punto di vista professionale, ovvero per via del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, augurando all’ex ballerino di poter realizzare tutti i suoi progetti e di essere sempre felice, come in questo momento.