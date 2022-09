Unomattina in famiglia, criticati i conduttori, la replica di Tiberio Timperi è epica

0 SHARES Condividi Tweet

Unamattina in famiglia è già iniziato da pochi giorni ma ha già avuto un grande successo. Ad ogni modo, Tiberio Timperi ha risposto alla recensione in modo davvero incredibile, lasciando di stucco tutti quanti.

Prosegue la programmazione di Unomattina in famiglia, il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 1 e che vede al timone Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Il programma nella giornata di oggi, è andato in onda per il secondo giorno consecutivo e sembra che ad un certo punto, una battuta del conduttore abbia fatto calare il gelo in studio. Ma cosa è accaduto?

Unomattina in famiglia, la battuta di Tiberio Timperi dopo la recensione di Tvblog

Unomattina in famiglia è un noto programma di Rai 1 che va in onda tutti i giorni. Proprio nella mattinata di oggi, è andata in onda una puntata del programma iniziata alle ore 6.30 e pare che nel salutare i telespettatori, il conduttore Tiberio Timperi abbia fatto una battuta che non è passata di certo inosservata. Timperi avrebbe ripreso un recensione fatta da TvBLog ovvero “UnoMattina in famiglia è un programma che va al di là dei conduttori”, per lanciare una frecciatina. Il conduttore, infatti, avrebbe risposto facendo dell’ironia.

La replica del conduttore, la reazione delle sue colleghe

“Questo è l’unico programma che va al di là dei conduttori? Ma quando mai! Cosa avete visto? Cosa avete mangiato?”. Queste le parole di Tiberio che in qualche modo hanno fatto sorridere le colleghe così come il pubblico a casa. Il tweet di TvBlog, è apparso un pò ironico e polemico, volendo sottolineare anche il fatto che questa stagione è tornata senza una novità, proprio uguale rispetto allo scorso anno. Poi anche la stoccata nei confronti del conduttore e del fatto che quest’ultimo sia il volto fisso del programma da oltre 10 anni.

Effettivamente Tiberio è il conduttore di Unomattina in famiglia da tanti anni e nel corso del tempo sono state diverse le conduttrici che lo hanno affiancato a cominciare da Roberta Capua, a finire a Francesca Fialdini, Simonetta Martone e Adriana Volpe. Ad ogni modo, nonostante tutto, il programma continua ad essere un grandissimo successo, e la puntata di sabato 17 settembre ha raggiunto quota 19% di share ed una media di 990 mila telespettatori.