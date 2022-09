Maurizio Costanzo al veleno contro Pamela Prati: “Squallido”

0 SHARES Condividi Tweet

Il pubblico non si fida di Pamela Prati, nuova concorrente del Gf vip 7. Il parere di Maurizio Costanzo.

Pamela Prati sarà una delle concorrenti del Grande fratello vip che prenderà il via ufficialmente domani, lunedì 19 settembre 2022. Ebbene, la partecipazione della showgirl al reality di Canale 5 è stata ufficializzata soltanto qualche settimana fa, dopo tanti rumors. In molti pare che non abbiano visto questa partecipazione di Pamela al programma di buon occhio, dopo quanto accaduto un pò di tempo fa, sempre all’interno dello stesso reality e poi anche con Mediaset, tanto che dovrebbero esserci ancora delle denunce in corso. Di lei e della sua partecipazione al Gf vip ne ha parlato Maurizio Costanzo nella rubrica che tiene su Nuovo tv. Ma cosa ha riferito?

Pamela Prati al Grande fratello vip, il pubblico non si fida

Maurizio Costanzo in questi giorni sulla rubrica che cura sul settimana Nuovo, ha parlato del Gf vp, il reality che prenderà il via domani lunedì 19 settembre e nello specifico della partecipazione di Pamela Prati al reality. A scrivere al marito di Maria De Filippi è stata una lettrice, la quale ha scritto una lettera al giornalista non nascondendo il fatto di avere parecchi dubbi su Pamela Prati e sulla sua partecipazione al reality. La donna ha detto proprio di non fidarsi di Pamela, visto che in passato, negli ultimi anni si è presa gioco dei telespettatori, facendo riferimento a tutta la vicenda del famoso Mark Caltagirone.

Il parere di Maurizio Costanzo che invita il pubblico ad avere fiducia

Maurizio Costanzo, alla luce di quanto accaduto in questi anni, non ha potuto non darle torto. Effettivamente il conduttore e giornalista, ha ammesso che quanto accaduto negli anni passati e dunque la vicenda di Mark Caltagirone sia stata “una squallida pagina di Tv”. Poi però, Maurizio Costanzo ha aggiunto dell’altro, ovvero che questa partecipazione di Pamela al reality, potrebbe essere per lei un modo per riscattarsi, dopo la brutta figura fatta in questi anni.

Il commento del giornalista

Il marito di Maria, ha aggiunto che adesso che avremo modo di vedere Pamela all’interno della casa, magari avrà modo di spiegare tante cose, invitando così a darle un pizzico di fiducia. Maurizio sembra essere convinto, ad ogni modo, che Pamela abbia fatto delle scelte sbagliate, non capendo però il motivo, visto che non ha mai avuto bisogno di notorietà, che ha ampiamente acquisito ai tempi de IL Bagaglino.