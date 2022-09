Marco Liorni svela cosa ha in programma di fare

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Liorni ha confessato che finalmente sta per andare in vacanza, dopo quattro anni, per via degli impegni televisivi. Un pò di meritate vacanze per lui.

Marco Liorni è uno dei conduttori più amati della televisione italiana, il quale fino a ieri è andato in onda con Italia Si e Reazione a catena, su Rai 1 ottenendo sempre un grandissimo successo. Gli ultimi mesi sono stati abbastanza impegnativi per lui, visto che per tutta l’estate è andato in onda tutti i giorni, 7 giorni su 7. Nel corso di un’intervista che Marco ha rilasciato a DiPiùTv, sembra che lo stesso abbia posto l’attenzione ai tanti impegni di lavoro che lo vedranno impegnato ancora per un po’. Ma cosa ha riferito nello specifico il conduttore?

Marco Liorni, tanto lavoro per lui con Reazione a catena e Italia Si

Marco Liorni nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante per DiPiùTv e pare he abbia parlato principalmente dei suoi tanti impegni lavorativi. Il conduttore ha così spiegato che sarà impegnato ancora per un pò con Reazione a catena e Italia si, il programma che va in onda solo il sabato pomeriggio.

Dopo quattro anni finalmente è tempo di vacanza per Marco

Ad un certo punto, poi, Marco ha spiegato che dopo lo stop di Italia Si, durante la messa in onda dei Mondiali di calcio, finalmente potrà prendersi qualche giorno di ferie e molto probabilmente andrà in vacanza insieme alla moglie Giovanna. Il conduttore ha svelato che per i tanti impegni lavorativi è da circa quattro anni che non fa una vacanza con la sua famiglia, visto che tutta l’estate lavora con il quiz Reazione a catena.

Le puntate speciali di Italia Si per i Mondiali di calcio

Parlando proprio della pausa dovuta alla trasmissione delle partite per i Mondiali di calcio, il conduttore ha spiegato che le puntate speciali del suo programma andranno in onda a partire dalle ore 14.00 piuttosto che alle 17.00 e racconteranno sicuramente l’Italia nel mondo. Tanto spazio sarà dato al cibo, alla moda, ai motori, artigianato e tantissimo altro. Marco Liorni finalmente potrà riposarsi dopo i tanti mesi di grande impegno. Anche nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, andranno in onda due puntate speciali. Nel corso dell’intervista, ancora, Marco Liorni ha parlato di Mauro Coruzzi, che per diverso tempo è stato l’opinionista fisso del programma Italia Si, ed ha confessato che i due si sentono tutti i giorni ed anche fino a sera tardi.