Amici, Anna Pettinelli non fa più parte del cast e posta un videomessaggio

Anna Pettinelli, prima dell’inizio della nuova stagione di Amici ha fatto un videomessaggio

Anna Pettinelli è stata una delle professoresse della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma quest’anno ha deciso di lasciare. La notizia è arrivata soltanto qualche settimana fa ed è stata confermata dalla diretta interessata. Ad ogni modo, la nota speaker radiofonica, nella giornata di ieri poco prima dell’inizio della nuova edizione del Talent di Maria De Filippi pare che abbia voluto fare una dedica alla trasmissione ed in particolar modo alla conduttrice ed a tutti i professori, anche a Rudy Zerbi. Ma cosa ha scritto nello specifico Anna Pettinelli?

Anna Pettinelli fuori dalla scuola di Amici, lontana fisicamente ma non con il cuore

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Anna Pettinelli quest’anno non farà più parte del cast di Amici di Maria De Filippi dove invece è stata protagonista per l’edizione 2021. Oltre a lei la produzione dovrà fare a meno di Veronica Peparini la nota professoressa di ballo e coreografa, che a partire da quest’anno non sarà più presente in puntata. Al loro posto ci saranno Arisa ed Emanuel Lo. Alcuni hanno ipotizzato ha che Anna Pettinelli fosse andata via per dei problemi avuti con la redazione e nello specifico con la stessa Maria De Filippi. La speaker ha voluto smentire queste notizie ed effettivamente la dedica che Anna Pettinelli ha fatto ieri al programma e alla conduttrice poco prima dell’inizio di questa stagione di Amici non ha lasciato alcun dubbio al riguardo.

Il videomessaggio della speaker prima della puntata di Amici

Così la speaker ha pubblicato un video su tutti i suoi profili Social, dove la stessa ha indossato la felpa di Amici ed ha scritto “Quando metti la maglia di Amici, sai che sarà per sempre”. Poi Anna ha aggiunto che nonostante l’assenza, farà comunque sempre parte di questo progetto che lei stessa definisce “un sogno” e poi ha fatto un grande in bocca al lupo a tutti i nuovi allievi, così come ai professori e alla conduttrice Maria De Filippi, assicurando che li seguirà da casa sempre con un grande affetto. Questa dedica sicuramente avrà fatto piacere a tutti i suoi ex colleghi e anche alla stessa conduttrice, ma soprattutto ha fatto ben intendere che effettivamente tra le parti non c’è stato alcun tipo di problema e che la sua decisione sarà sicuramente dipesa da altro.

Anna con la felpa di Amici, grande in bocca al lupo a tutti

Nella sua dedica, Anna non ha comunque fatto alcun nome, facendo un in bocca al lupo a tutti i professori nonostante comunque, con alcuni di questi abbia avuto lo scorso anno delle divergenze anche piuttosto importanti. Sotto al video messaggio sono arrivati tutta una serie di commenti da parte di telespettatori e utenti che hanno sicuramente apprezzato questo suo gesto, altri invece le hanno detto che sicuramente quest’anno non sarà lo stesso, vista la sua assenza.