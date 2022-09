Domenica in, le critiche sono feroci: “E’ una seconda “Vita in diretta”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai i telespettatori non stanno più in silenzio e se hanno qualcosa da ridire lo fanno senza troppi problemi. In molti non hanno apprezzato Domenica in e la presenza di Matano.

Ieri, domenica 18 settembre è andata in onda una nuova puntata di Domenica in condotta come sempre da Mara Venier. Quest’ultima ha voluto dedicare gran parte della puntata alla Regina Elisabetta II e Matano l’ha aiutata nel portare avanti questa parte della trasmissione. Il pubblico però sembra che non abbia affatto gradito questa loro collaborazione.

Domenica in, monta la polemica sul format e la scelta di personaggi e contenuti

Mara Venier ha iniziato la puntata di ieri di Domenica in parlando della tragedia che purtroppo si è abbattuta sulle Marche la scorsa settimana, dando poi spazio alla morte della Regina Elisabetta ed ai suoi funerali. In tutto ciò, al fianco di Mara c’è stato lui, il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano. Questa sorta di La vita in diretta domenicale, pare che non sia stato proprio gradito dal pubblico italiano. Insieme a Mara e Alberto, c’erano anche altri noti personaggi, tra cui Laura Bosetti Tonatto, Silvana Giacobini, Marco Varvello e poi in collegamento alcuni inviati Rai a Londra.

Matano in studio, i telespettatori lamentano la similitudine di Domenica in con La vita in diretta

A sottolineare che Domenica In si fosse trasformata per un attimo in La vita in diretta è stata la stessa Mara che ha detto “Ringrazio La vita in diretta, l’abbiamo saccheggiata”. In qualche modo, questa copia del programma di Matano alla domenica, non è piaciuto proprio al pubblico italiano. Sui social sono arrivati tutta una serie di commenti al veleno contro la produzione di Domenica In. In molti non hanno neppure apprezzato questo aver tanto discusso anche dei vari rapporti tra Harry e il fratello ed il resto della famiglia reale. La verità, alla luce di quanto accaduto ieri e la scorsa settimana, è che il pubblico di Rai 1 comincia a non essere più predisposto.

Mara Venier sotto accusa?

La scorsa settimana in molti pare abbiano commentato sostenendo che forse è ora di cambiare ospiti, visto che alla fine ci sono sempre le stesse persone nello studio di Domenica in. Non un attacco nei confronti di Mara Venier, ma proprio del format in generale. “Mara, ti voglio bene ma se inviti i tuoi amici tipo Matano ecc… non sono di nostro gradimento; perché non ve la fate fra di voi Domenica In così la RAI fa il servizio pubblico”. Questo uno dei commenti apparsi su Twitter, che riprendono un po’ tutti gli altri apparsi anche su altri social network.