Il Collegio, Nino Frassica mai visto così, le sue parole sui concorrenti sono durissime

Nino Frassica sarà la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio. E proprio nel corso di una recente intervista ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero sui giovani concorrenti del docu-reality.

Ha preso il via nella serata di ieri, martedì 18 ottobre, la nuova edizione de ‘Il Collegio’ a proposito della quale si è espresso il noto attore italiano Nino Frassica. Quest’ultimo proprio di recente si è espresso sui partecipanti al docu-reality ai quali ha voluto anche rivolgere alcuni consigli. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Al via su Rai 2 la nuova edizione de Il Collegio

Il Collegio è un docu-reality Rai molto apprezzato dai telespettatori la cui nuova edizione ha preso il via su Rai 2 nella serata di ieri. A narrare questa nuova edizione, ambientata nel 1959, sarà il noto attore siciliano Nino Frassica che nel corso di una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato dei giovani concorrenti del docu-reality rivelando il suo pensiero su di loro. “Mi ha sorpreso la sovreccitazione, li vedo stressati, non sono calmi. Sono impazienti, quasi sofferenti”, queste di preciso le sue parole.

Il consiglio di Frassica ai protagonisti del docu-reality di Rai 2

Nel corso della stessa intervista il celebre attore siciliano si è poi espresso rivolgendo un particolare consiglio ai ragazzi protagonisti del docu-reality ovvero quello di essere più calmi. Poi ha precisato di trovarli molto forti e tanto simpatici. E ancora, Nino Frassica ha poi continuato a parlare dei ragazzi definendoli per alcuni aspetti un po’ ignoranti ma allo stesso tempo molto svegli. E di preciso più svegli rispetto ai ragazzi del 1958 che invece erano ai tempi un poco più ingenui. Secondo Frassica infatti i ragazzi di oggi se è vero che studiano di meno è pure vero che però riescono a comprendere di più rispetto ai giovani di un tempo.

La rivelazione dell’attore sul fratello

Nino Frassica ha poi concluso la stessa intervista rivelando un particolare legato alla sua vita privata. L’attore siciliano ha infatti colto l’occasione per rivelare che il fratello Matteo da giovane ha frequentato un collegio in quanto il desiderio dei suoi genitori era quello di avere un figlio prete. Ma ad un certo punto poi hanno deciso di ritirarlo in quanto, visita dopo visita si sono resi conto che questo non era quello che voleva il giovane. Stando a quanto rivelato da Frassica il fratello in collegio non era assolutamente felice e per questo motivo la madre e il padre hanno deciso di ritirarlo e rinunciare quindi al loro desiderio.