Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Mi sento male”, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda ieri ha annunciato ai telespettatori la morte del cantante Franco Gatti. Una notizia a seguito della quale la conduttrice è apparsa profondamente sconvolta e turbata.

Quella di ieri, martedì 18 ottobre 2022, è stata una giornata davvero molto triste per il mondo dello spettacolo colpito da un lutto improvviso che ha lasciato tutti senza parole. Stiamo nello specifico parlando della morte dell’amatissimo Franco Gatti la cui notizia ha profondamente sconvolto la conduttrice Eleonora Daniele ma non solo.

Lutto nel mondo dello spettacolo

E’ morto all’età di 80 anni il noto artista italiano Franco Gatti, conosciuto in particolar modo per essere uno degli storici membri di uno dei più famosi gruppi musicali italiani ovvero i Ricchi e Poveri. La notizia della morte dell’uomo è stata diffusa nella tarda mattinata di ieri e tra coloro che l’hanno subito annunciata in televisione vi troviamo Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane. La presentatrice fin da subito è apparsa visibilmente sconvolta dalla notizia, tanto da aver affermato “Mi sento veramente male, non posso crederci”.

Il commento di Eleonora Daniele

La conduttrice ha poi proseguito rivelando di aver sentito il celebre artista qualche giorno prima quando, in occasione dell’ospitata a Storie Italiane della cantante Marina Occhiena aveva deciso di mandarle un messaggio. Eleonora Daniele, che è apparsa ai telespettatori davvero molto provata dalla notizia della morte del celebre cantante, ha poi continuato rivelando che a dare notizia della morte di Gatti è stata la sua famiglia.

La conduttrice molto addolorata per la scomparsa dell’artista

La morte di Franco Gatti ha lasciato davvero tutti senza parole. La conduttrice di Storie Italiane è apparsa ai telespettatori spiazzata e davvero molto addolorata. Un dolore che ha fatto fatica a nascondere. “Siamo tutti molto molto addolorati, sapevamo che Franco stava male…” ha rivelato la Daniele che ha poi continuato definendo Franco Gatti non solo un amico ma una persona speciale. Un uomo sensibile e molto dolce che nel corso della vita si è trovato a dover affrontare parecchie difficoltà, l’ultima la prematura scomparsa del figlio di appena 23 anni avvenuta nel 2013. Un dolore tanto grande che ha sicuramente segnato la vita dell’artista. Eleonora Daniele ha fatto davvero molta fatica a proseguire poi con la trasmissione, e quando è riuscita a farlo si è rivolta ai telespettatori precisando che in alcuni casi andare avanti con il programma può risultare davvero molto complicato. Soprattutto quando si viene colti di sorpresa da brutte notizie.