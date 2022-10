Amici, Todaro fuori di sè: “Me ne vado” e la Celentano: “Tu hai dei problemi”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata del daytime di Amici andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo e pesante scontro tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro.

Chi segue il celebre talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi avrà sicuramente avuto modo di assistere, più di una volta, alle discussioni tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I due professori infatti in diverse occasioni si sono scontrati, e lo stesso è avvenuto nel corso della puntata del daytime trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio di ieri. Ma, per quale motivo i due insegnanti di danza hanno litigato?

Nuovo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Sono ormai anni che Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si rivelano protagonisti di scontri e discussioni. I due insegnanti di danza spesso non si trovano d’accordo e questo li porta a litigare anche abbastanza pesantemente. Questo è proprio quello che è accaduto nella giornata di ieri quando nel corso della puntata del daytime i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro abbastanza acceso tra i due insegnanti. Tutto ha avuto inizio dopo che la maestra di danza classica ha deciso di convocare il ballerino Gianmarco per sottoporlo ad un esame di riconferma della maglia. Quello che è successo e che ha lasciato un po’ tutti senza parole è il fatto che la maestra Celentano oltre che Gianmarco abbia scelto di convocare anche il collega Raimondo Todaro con il quale poco dopo ha pesantemente litigato.

Il motivo della discussione

Ma, per quale motivo i due insegnanti di danza hanno discusso? La maestra Celentano ha scelto di convocare il collega con l’unico obiettivo di fargli cambiare idea sul ballerino al quale in diverse occasioni ha rivolto delle critiche. Purtroppo però le cose non sono andate per come la maestra di danza classica sperava. La Celentano e Todaro anche in questa occasione infatti hanno discusso e ad un certo punto proprio Todaro innervosito da tutta la situazione ha deciso di alzarsi e andare via affermando “Me ne vado”. Secondo Todaro il ballerino Gianmarco in un mese di scuola non è riuscito ad ottenere dei miglioramenti e le sue parole hanno fatto parecchio arrabbiare la Celentano che si è scagliata contro il collega affermando “Tu hai dei problemi a riconoscere determinate cose”.

La dura replica di Raimondo Todaro alle parole di Alessandra Celentano

Raimondo Todaro non è rimasto in silenzio ma alle accuse della maestra Celentano ha risposto rivolgendole, a sua volta, altre accuse. Todaro ha espresso il suo pensiero affermando che dato che in Gianmarco non ha notato miglioramenti questo significa che la collega non insegna bene. Poi Raimondo ha tirato in ballo anche la ballerina Rita accusata dall’insegnante di avere un problema di espressività, problema non ancora risolto dopo oltre un mese. La maestra Celentano ha replicato affermando di lavorare molto con la ballerina per poter risolvere il problema, ed ecco che è stato a questo punto che il marito di Francesca Tocca ha risposto affermando che il lavoro svolto dalla Celentano non porta a dei risultati. Insomma, anche questa volta i due insegnanti non si sono limitati nel rivolgersi accuse reciproche.