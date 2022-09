Amici, Raimondo Todaro una furia contro la Celentano “Questo non è possibile”

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro si è infuriato contro Alessandra Celentano. Il motivo? La maestra ha già messo sotto pressione la sua allieva Asia.

Torniamo a parlare di Raimondo Todaro e del suo rapporto piuttosto turbolento con Alessandra Celentano. Amici 22 è iniziato soltanto da una settimana, eppure sono già iniziate le polemiche e soprattutto le diatribe tra i professori. Alessandra Celentano, infatti ha già iniziato a mettere in discussione alcuni allievi, così come si è potuto vedere nella puntata del daytime di ieri, venerdì 23 settembre. Ma cosa è accaduto di tanto grave da far infuriare Raimondo Todaro?

Amici 22, iniziano le diatribe tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della giornata di ieri è andata in onda la puntata del daytime di Amici. Nello specifico, si è visto che Alessandra Celentano ha fatto recapitare una busta di colore blu ad una delle allieve. Per chi non lo sapesse, la busta blu è indice di un compito. Nel dettaglio, la Celentano ha fatto recapitare questa busta ad Asia, una allieva di Raimondo Todaro che ha raccontato di aver iniziato a studiare danza come autodidatta e che è stata criticata dalla Celentano già dall’inizio.

La Celentano recapita una busta blu ad Asia, Raimondo si infuria

Ancora nel daytime si è visto che Asia ha avuto un incontro con il suo insegnante, il quale dopo averla vista con in mano quella butta di colore blu, pare che sia andato su tutte le furie. “Cos’è sta roba? Non ci credo, dai non è vero. Ok dai sono pronto, mamma mia”, queste le parole di Raimondo. L’insegnante effettivamente è apparso parecchio turbato dal comportamento della sua collega e di certo non si aspettava che sin da subito iniziasse con i compiti e le provocazioni.

L’allieva di Raimondo al centro della polemica

Da una parte c’è la maestra Celentano che ha sottolineato ad Asia di avere diversi problemi e di non aver visto in lei un talento. Dall’altra Raimondo Todaro ha spiegato invece alla sua allieva di averla scelta perché gli è piaciuta tantissimo. Ad ogni modo, l’ex maestro di Ballando con le stelle è stato sincero con Asia dicendole che su alcune cose è d’accordo con la Celentano, ovvero sul fatto che sulla sua preparazione c’è da lavorare parecchio.