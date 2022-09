Mara Venier diretta: “Solo io potevo farlo”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è tornata alla conduzione di Domenica in e nel corso di un’intervista ha parlato delle sue emozioni e progetti futuri.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Da un paio di settimane è tornata con il suo programma domenicale, ovvero Domenica In, che ha ottenuto come sempre un grandissimo successo. Mara è giunta alla 14esima edizione, la quarta di fila e detiene ormai il record, visto che ha superato Pippo Baudo rimasto a 13 edizioni di Domenica in. Di questo e tanto altro ne ha parlato la stessa Mara nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni al settimanale Vero. Ma cosa ha dichiarato?

Mara Venier, l’intervista al settimanale Vero

La confessione della conduttrice su Domenica in

Come già anticipato, è stato proprio il giornalista a farle presente che è giunta ormai alla 14esima edizione del programma e che ha superato anche Pippo Baudo che è rimasto fermo a 13 edizioni. A quel punto, la stessa Mara ha fatto sapere di essere rimasta molto stupita di se stessa e del fatto di aver condotto così tante edizioni di Domenica in. “Credo che soltanto una pazza come me possa dedicare 14 anni della propria vita a questo programma…”. Questo quanto dichiarato da Mara che con la sua solita ironia ha fatto tanto divertire con queste affermazioni.

Mara e le sue emozioni nel condurre il programma che per lei rappresenta tutto

La conduttrice ha aggiunto di non aver mai pensato di rinunciare alla conduzione del programma, dicendo di non saper proprio dire di no a Domenica in che per lei è una trasmissione molto importante che le ha dato tutto. Poi ha anche sottolineato il fatto che ogni anno dice che sarà l’ultimo e poi puntualmente torna. Poi la rivelazione, ovvero l’aver detto che arrivato a questo punto della sua carriera sente di non dover dimostrare più nulla e che potrebbero esserci delle sorprese nelle prossime puntate di Domenica in.