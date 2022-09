Diaco, in diretta tv fa cadere a terra Carmen Russo, il video diventa virale

0 SHARES Condividi Tweet

E’ diventato virale il video in cui si vede Pierluigi Diaco nello studio di Bella Mà, far cadere a terra Carmen Russo.

E’ accaduto l’impensabile nel salotto di Bella Mà, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Ad un certo punto, sembra che il conduttore abbia fatto cascare per terra una sua ospite in studio, ovvero una nota donna del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Carmen Russo. Ma che cosa è accaduto?

Bella Mà, in studio accade l’impensabile

Nella giornata di ieri, nello studio di Bella Mà, il programma di Rai 2 di Pierluigi Diaco è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Ebbene, come sempre, nel corso della puntata sono intervenuti diversi ospiti. Tra questi Carmen Russo, la showgirl e ballerina che sicuramente ha fatto preoccupare il pubblico presente in studio, così come i telespettatori, nel momento in cui il conduttore l’ha fatta cadere per terra. Pierluigi Diaco, infatti, ha intervistato Carmen Russo e poi i due hanno ballato il Tuca Tuca, la coreografia di grande successo portata in scena dalla grande Raffaella Carrà e da Enzo Paolo Turchi, il marito della Russo.

Pierluigi Diaco fa cadere a terra Carmen Russo

E’ stata in realtà, proprio la ballerina a coinvolgere il conduttore in questa coreografia, ma non poteva di certo sapere cosa sarebbe successo da li a breve. Il conduttore infatti, che non ha alcuna dimestichezza con la danza ad un certo punto, proprio nel momento del casquè ha fatto cadere Carmen, la quale è finita proprio sul pavimento. Fortunatamente niente di grave, ma la paura è stata veramente tanta. Pierluigi piuttosto imbarazzato ha subito chiesto scusa alla sua ospite. Il video, ad ogni modo, è finito sui social ed è diventato virale.

Il nuovo programma di Pierluigi

Prosegue la programmazione di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco che va in onda ogni pomeriggio su Rai 2. Sostanzialmente il programma nasce per mettere a confronto due generazioni che apparentemente sono molto distanti, ma con alcuni elementi in comune, come linguaggi e strumenti come i social. Ci sono 20 concorrenti e 30 opinionisti, divisi tra Z e Boomer. I primi sono di età compresa tra i 18 ed i 25 anni ed i secondi di età compresa tra i 55 ed i 90 anni.