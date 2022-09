Ginevra Lamborghini, Dayane Mello la distrugge: “Non doveva”

0 SHARES Condividi Tweet

Dayane Mello ha sparato a zero contro Ginevra Lamborghini e non solo. Ecco cosa ha riferito l’ex gieffina.

Ginevra Lamborghini è una attuale concorrente del Grande fratello vip. Nelle scorse ore la sorella di Elettra ha fatto all’interno della casa una rivelazione che ha parecchio stupito. Nello specifico la gieffina ha fatto sapere che le piacciono le donne. Insomma, dopo questo coming out pare che a scagliarsi contro Ginevra sia stata Dayane Mello, la quale è intervenuta nel programma che vede al timone Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli e trasmesso su Mediaset Infinity. Ma cosa ha rivelato l’ex gieffina?

Ginevra Lamborghini finisce al centro delle critiche di Dayane Mello

Ginevra Lamborghini da pochi giorni all’interno della casa del Grande fratello vip ha trovato già il modo per poter far parlare di se. Dopo aver rilasciato delle dichiarazioni sulla sorella Elettra che l’ha anche diffidata nelle scorse ore, Ginevra ha confessato di essere attratta dalle donne. La giovane donna è stata criticata da Dayane Mello, l’ex gieffina che ha preso parte al programma condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Insomma, la Mello ha criticato Ginevra per le dichiarazioni rilasciate all’interno della casa, fatte solo per giocare delle carte e prendere il pubblico lesbico. “Lo trovo un pò fuori luogo”, ha aggiunto Dayane mello che non si è risparmiata nemmeno su altri concorrenti.

Ginevra ammette di essere attratta dalle donne

L’ ex gieffina ha dichiarato che secondo il suo punto di vista i concorrenti attuali tendono a copiare quanto fatto dai concorrenti dell ealtre edizioni. “E’ una cosa sbagliata. Devono essere loro stessi. Non devono essere amici di tutti, e devono dire da subito le cose in faccia”, questo ancora quanto dichiarato dalla Mello. Quest’ultima ha poi commentato il fatto che in molti sui social abbiano trovato una somiglianza tra lei e Nikita Pelizon. Ebbene, a tal riguardo Dayane ha dichiarato che al mondo di Dayane c’è n’è una vola e che il resto è fake.

Il commento dell’ex gieffina sugli altri concorrenti

Parole di elogio nei confronti di Alberto De Pisis, che sembra essere uno dei concorrenti più amati al momento. Stoccata nei confronti di Antonino Spinalbese, il quale nei giorni scorsi si è lamentato del fatto che la sua vita fosse diversa da quella di Belen, perchè fatta di fotografi e gossip. Ebbene, secondo Dayane se uno non vuole questa vita e dice di non farne part, non va di certo al Gf vip.