Fiorello su Rai 1 la mattina, i giornalisti del TG 1 insorgono: “Siamo sconcertati e increduli”

Rosario Fiorello nel corso delle ultime ore è finito sotto attacco da parte dei giornalisti del TG1 a causa della programmazione del suo nuovo format “Viva Via Asiago”.

Uno degli showman più amati della televisione italiana è sicuramente Rosario Fiorello. Quest’ultimo però nel corso delle ultime ore è finito al centro di una grossa polemica e nello specifico ad attaccarlo sono stati i giornalisti del TG 1. Ma esattamente per quale motivo? E soprattutto, come ha reagito Fiorello a tali accuse? Vediamo di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Rosario Fiorello sotto accusa da parte dei giornalisti del TG 1

Tutti conoscono e tutti amano Rosario Fiorello ovvero lo showman siciliano entrato nel cuore di milioni di persone ormai da moltissimi anni. Fiorello è molto amato da giovani e adulti non solo per il talento che lo contraddistingue come comico, attore, cantante, cabarettista ma soprattutto per la sua simpatia e spontaneità . A Fiorello infatti la Rai ha deciso di affidare un nuovo programma di satira e intrattenimento intitolato Viva Via Asiago il quale secondo alcune indiscrezioni andrà in onda sul primo canale e nelle prime ore del daytime. Una decisione questa che non è piaciuta ai giornalisti Rai motivo per il quale proprio il comitato di redazione del primo telegiornale Rai ha diffuso un comunicato abbastanza polemico e di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore.

Il comunicato contro il nuovo programma dello showman siciliano

Sono state abbastanza dure le parole scritte nel comunicato dal Comitato di Redazione del TG 1 che ha colto l’occasione per esprimere “il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento gestita dal Tg1, nello specifico Tg1 Mattina”. Il Comitato non ha quindi gradito il cambio di programmazione e tramite il comunicato in questione i giornalisti hanno chiesto la possibilità di spostare il nuovo programma di Fiorello la mattina dopo le ore 9. Nello specifico quindi la richiesta dei giornalisti è stata quella di programmare la messa in onda del nuovo Format condotto da Fiorello nella fascia oraria successiva al Tg1 e al Tg1 Mattina.

La reazione di Fiorello agli attacchi ricevuti dai giornalisti

Come ha reagito Fiorello agli attacchi ricevuti dai giornalisti di Rai 1? Questa è una delle domande che tante persone si stanno ponendo nelle ultime ore. Domanda alle quale è possibile rispondere affermando che in realtà il celebre showman siciliano al momento ha preferito mantenere il silenzio. Fiorello ha quindi deciso di non rispondere alle accuse ma, al contrario, ha scelto di continuare a preparare il suo nuovo format. La RAI deciderà di ascoltare la richiesta dei giornalisti oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni.