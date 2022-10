Pomeriggio 5,  Barbara D’Urso perde la pazienza e senza freni: “Non puoi dire certe cose”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Pomeriggi 5 andata in onda nel pomeriggio di lunedì i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione a causa dei quali la conduttrice si è trovata costretta ad intervenire.

Così come ogni inizio settimana ecco che anche ieri, lunedì 17 ottobre 2022, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 ovvero il celebre programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso. Diversi gli argomenti affrontati, ed ecco che durante la trasmissione i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra gli ospiti in studio. Non sono mancate infatti le parole pesanti che ad un certo punto hanno costretto la conduttrice ad intervenire. Ma esattamente cosa è successo?

Momenti di tensione a Pomeriggio 5 tra gli ospiti presenti in studio

Pomeriggio 5 è una delle trasmissioni più seguite del pomeriggio Mediaset. Diversi sono gli argomenti affrontati puntata dopo puntata, ed ecco che nel corso dell’appuntamento andato in onda ieri la conduttrice insieme ai suoi ospiti ha affrontato uno degli argomenti più dibattuti del momento ovvero quello relativo all’utilizzo della piattaforma social OnlyFans. In tanti infatti hanno deciso di iscriversi a tale piattaforma per poter ottenere dei guadagni in più. E se da una parte vi sono coloro che non hanno nulla da dire in contrario ecco che allo stesso tempo vi sono invece molte altre persone che non condividono assolutamente tale scelta. Tra queste anche la celebre giornalista, opinionista e conduttrice Caterina Collovati. Quest’ultima infatti si è pesantemente scagliata contro un’altra delle ospiti della trasmissione ovvero Lady Letizia utilizzando nei suoi confronti delle parole abbastanza dure.

Caterina Collovati contro chi utilizza OnlyFans

Nello specifico Lady Letizia ha rivelato di essersi iscritta alla piattaforma social sopra menzionata a causa della crisi che la sua attività di Burlesque si è trovata ad attraversare a causa della pandemia da covid. Parole queste che hanno mandato su tutte le furie Caterina Collovati che senza alcun timore ha espresso il suo pensiero affermando di non poter sentire determinate cose e dichiarando poi “Lei cosa racconterà signora un domani a suo figlio? Che ha fatto della prostituzione online?”.

La reazione di Barbara D’Urso alle parole dell’opinionista

Quanto affermato dall’ opinionista non ha lasciato indifferente la conduttrice che è subito intervenuta cercando di mettere un freno alle sue parole. Barbara D’Urso è solita esprimere con sincerità i suoi pensieri, e anche in questo caso ha reagito mostrando di non essere d’accordo con l’opinionista alla quale si è rivolta affermando “Non dire certe cose…Non è certo questo…Si può essere d’accordo o non d’accordo, ma non puoi dire certe cose…”.Nonostante l’intervento della conduttrice ecco che la Collovati ha poi proseguito scagliandosi anche contro un’altra ospite di Pomeriggio 5 che ha dichiarato di essersi iscritta a OnlyFans per poter ottenere dei guadagni grazie ai quali pagare la retta dell’università.