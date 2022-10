Antonella Clerici diretta su Maria De Filippi: “Lei non conduce come me”

0 SHARES Condividi Tweet

Da tempo si parla di una rivalità tra due donne della televisione italiana ovvero Antonella Clerici e Maria De Filippi. Ed ecco che a rispondere a tale curiosità raccontando la verità su come stanno le cose è stata proprio la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici e Maria De Filippi sono due delle conduttrici italiane più amate e seguite dai telespettatori. Due donne che conducono trasmissioni diverse su reti diverse e soprattutto in fasce orarie diverse, ma nonostante ciò sono stati in molti nel tempo a parlare di una rivalità tra le due. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? A rivelarlo è stata proprio Antonella Clerici di recente rispondendo quindi alle curiosità di moltissimi fan.

Grande successo in televisione per Antonella Clerici

Tutti conoscono, seguono con grande affetto ed amano la celebre conduttrice televisiva Antonella Clerici. Le sue trasmissioni infatti sono solite registrare sempre un grande successo come ad esempio sta accadendo con E’ sempre mezzogiorno programma seguito giorno dopo giorno da migliaia di telespettatori. A rendere possibile tutto ciò non sono solo la bravura e la simpatia che contraddistinguono Antonella Clerici ma anche lo splendido staff di cui la conduttrice è solita circondarsi. Tra questi Lorenzo Biagiarelli a proposito del quale la conduttrice si è recentemente espressa, ma anche Evelina Flachi, la dottoressa Sara Caponigro ecc. Tutte persone che così come la conduttrice sono riuscite ad entrare nel cuore dei telespettatori.

Antonella Clerici e Maria De Filippi rivali?

Ma Antonella Clerici non è l’unica conduttrice televisiva ad essere tanto amata e seguita dal pubblico. Infatti oltre a lei un’altra donna della televisione italiana molto apprezzata è sicuramente Maria De Filippi. Da un po’ di tempo secondo alcune indiscrezioni tra le due donne sembrerebbe esservi una rivalità anche se in realtà le loro trasmissioni vanno in onda in fasce orarie diverse. La Clerici con E’ sempre mezzogiorno è in onda la mattina alle 12 mentre invece Maria De Filippi va in onda su Canale 5 con Uomini e Donne nel pomeriggio a partire dalle ore 14:45. Poi ancora altre trasmissioni condotte da Maria De Filippi sono Amici in onda la domenica alle 14 e il sabato sera e poi ancora Tu Sì Que Vales e C’è posta per te anche queste in onda il sabato sera. Ciò significa che quando Antonella Clerici va in onda la mattina non vi è alcun programma della De Filippi sulla rete concorrente per cui in molti si sono domandati quale sia il motivo di questa rivalità.

Le parole di Antonella Clerici su Maria De Filippi

A rispondere a tale curiosità è stata proprio Antonella Clerici che di recente ha rivelato che tra lei e la De Filippi non c’è assolutamente nessuna rivalità. Anzi Antonella Clerici ha rivelato di apprezzare molto la De Filippi di essere amiche . E ha poi affermato che lavorare insieme a lei sarebbe perfetto in quanto caratterizzate da due diversi stili di conduzione. “In video io sono più passionale, lei più cerebrale. Lei conduce con la testa, io con il cuore”, queste esattamente le sue parole.