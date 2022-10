Sonia Bruganelli velenosissima con Pamela Prati, la reazione di Donna Pamela

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Sonia Bruganelli ha commentato il caso Mark Caltagirone rivolgendo alla Prati un duro attacco. Le sue parole hanno provocato la reazione, sui social, di Pamela Perricciolo.

Pamela Prati è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, e proprio nel corso delle ultime puntate si è tornati a parlare della questione che negli ultimi anni l’ha vista spesso al centro del gossip. Stiamo nello specifico parlando del caso Mark Caltagirone a proposito del quale nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri, lunedì 17 ottobre 2022, si è espressa chiaramente l’opinionista Sonia Bruganelli le cui parole sono state condivise da una delle ex agenti della Prati. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il caso Mark Caltagirone al Grande Fratello vip

Pamela Prati da circa tre anni si trova al centro del gossip a causa della sua vita privata. La celebre soubrette ha infatti rivelato di essere stata vittima di una truffa a causa della quale si è trovata costretta ad intervenire legalmente nei confronti delle sue ex agenti. Dopo diversi mesi di silenzio la Prati è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone al Grande Fratello Vip, e proprio da quel momento si è riaccesa la polemica sulla vicenda. In tanti si sono schierati dalla sua parte affermando di crederle mentre invece tanti altri non hanno avuto timore di nascondere il proprio pensiero ovvero quello di avere alcuni dubbi sulla vicenda. Tra questi ad esempio l’opinionista Sonia Bruganelli che proprio nel corso della puntata andata in onda ieri sera si è espressa ricevendo l’applauso di una parte del pubblico ma anche di una delle due ex agenti della Prati coinvolta nella vicenda ovvero Pamela Perricciolo nota a tutti come Donna Pamela.

Le parole di Sonia Bruganelli su Pamela Prati

Sonia Bruganelli non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero su persone e situazioni. E l’ha dimostrato anche nel corso della puntata del GF Vip andata in onda nella serata di ieri quando ha espresso il suo parere sulla questione Mark Caltagirone e su Pamela Prati. Nello specifico la Bruganelli ha iniziato il suo intervento affermando di trovarsi in difficoltà e precisando anche di non credere che la Prati abbia utilizzato di sua volontà i bambini in tutta questa vicenda. Nonostante ciò però la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato di avere dei dubbi, soprattutto sul fatto che in sei mesi la Prati non si sia mai resa conto di nulla. Ciò che non condivide l’opinionista è anche l’atteggiamento di aggressione e di difesa che Pamela Prati è solita mettere in pratica verso coloro che esprimono il proprio pensiero facendo notare che vi sono alcuni controsensi in tutta questa vicenda. In ultimo ha poi concluso “Non si può dire che questa storia non le abbia giovato, se lei sta qui è anche per quello che è successo. Prima di questo caso, quando si parlava di Pamela, c’erano le lire”.

La reazione di Pamela Perricciolo su Instagram

In tanti sono intervenuti sui social per commentare la vicenda, tra questi anche l’ex agente di Pamela Prati Pamela Perricciolo che ha condiviso una fotografia di Sonia Bruganelli facendo intuire di essere d’accordo con le sue parole.