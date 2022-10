Gf vip, Pamela Prati fuori di sè contro Orietta Berti e Bruganelli “Vergognatevi”

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati nel corso della giornata di ieri ha parlato del caso Mark Caltagirone, che come sappiamo l’ha vista protagonista negli anni passati.

Al Grande fratello vip, nel corso della puntata andata in onda lunedì 10 ottobre 2022 si è dato tanto spazio a Pamela Prati, ovvero la showgirl che come sappiamo, negli ultimi anni è stata la protagonista di una vicenda incredibile, della quale se ne è parlato a lungo. Ebbene, Alfonso Signorini già nelle scorse settimane aveva annunciato che a breve avrebbe affrontato questo tema particolarmente importante e così è stato. La gieffina ha raccontato ovviamente la sua verità dicendo e ribadendo ancora una volta di essere stata vittima di una truffa amorosa. Ad un certo punto, poi, la Prati si è scagliata contro le due opinioniste. Ma per quale motivo?

Al Gf vip si parla del caso Mark Caltagirone con Pamela Prati

Al Grande fratello vip, nel corso della puntata andata in onda lunedì 10 ottobre si è tanto parlato di Pamela Prati e del caso che l’ha vista protagonista un pò di tempo fa. Stiamo parlando della vicenda Mark Caltagirone. La showgirl, ha raccontato ancora una volta la sua verità, dicendo di essere stata vittima di una truffa amorosa. Ad un certo punto, poi, Alfonso avrebbe interpellato le due opinioniste, chiedendo di esprimere il loro pensiero al riguardo. Orietta si è detta parecchio perplessa ed ha aggiunto di non capire come una donna intelligente come Pamela, sia potuta cadere in un tranello del genere.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli dicono di avere forti dubbi su Pamela, lei va su tutte le furie

“Mi spiace, ma la mia mente mi dice ancora no…Io penso che la verità non la sapremo mai…Pamela non puoi essere così ingenua…Sei così intelligente…Chi sono queste persone che ti hanno raggirata?”. Queste le parole di Orietta che hanno scatenato l’ira della showgirl sarda. Quest’ultima ha aggiunto che in questo caso non c’entra nulla l’intelligenza, ma poi ha iniziato ad attaccare la cantante. “ L’intelligente sei solo tu Orietta? E’ così cara…Informati…Si chiamano truffe affettive…”, ha aggiunto la Prati. In questo dibattito è intervenuta anche Sonia Bruganelli, la quale avrebbe aggiunto il fatto che sia legittimo avere dei dubbi al riguardo. “Vi dovete vergognare perchè siete donne che non prendete mai le loro parti…Non essere creduti è la cosa peggiore…”, ha aggiunto la Prati che è andata completamente su tutte le furie.

L’affondo di Sonia

A quel punto Sonia avrebbe aggiunto “Esci fuori male…Ti vogliamo dare il beneficio del dubbio invece di fare tutta questa scena…Se reagisce in questo modo ma dai…Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non andiamo mesi e mesi a guadagnare i soldi in Tv…”. Pamela avrebbe smentito e dichiarato di non aver proprio guadagnato nulla da tutta questa storia.