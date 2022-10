Anna Tatangelo, le fanno una battuta pesante sulla storia con Gigi D’Alessio, come reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo è stata ospite lo scorso lunedì, nello studio di Stasera tutto è possibile dove è stata presa in giro da un noto comico per via della sua storia con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme ormai da diverso tempo e su questo non c’è alcun dubbio. La loro relazione è durata davvero tantissimi anni, hanno anche avuto un figlio ma poi all’inizio del 2020 i due si sono lasciati. Lui adesso sta insieme ad un’altra donna, Denise Esposito dalla quale ha avuto anche un altro figlio. Ad ogni modo, la loro vita è andata avanti. In questi giorni però, è accaduto qualcosa che ha lasciato un pò tutti senza parole. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, Anna è stata presa in giro da Vincenzo De Lucia, per via del suo passato sentimentale. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Anna Tatangelo ospite nel salotto di Stasera tutto è possibile su Rai 2

Anna Tatangelo, la cantante di Sora in questi giorni è stata ospite nello studio di Step-Stasera tutto è possibile ed esattamente lunedì 10 ottobre. Ebbene, la cantante è stata una degli ospiti del programma condotto da Stefano De Martino ed ha preso parte a diversi giochi e uno di questi, si sarebbe rivelato un vero e proprio tradimento nei suoi confronti. Poco prima di iniziare il gioco insieme al comico Francesco Paolantoni, Anna insieme ad altri ospiti come i The Jackal, si è trovata a dover fare i conti con Vincenzo De Lucia, il noto imitatore conosciuto per le imitazioni anche di Mara Venier.

La cantante di Sora presa in giro dal comico Francesco Paolantoni

Nel corso della puntata così, l’imitatore fingendo di essere Mara avrebbe scherzato sul fatto che Biagio Izzo e Paolantoni non fossero proprio venuti dallo spazio ma “dall’ospizio”. A quel punto la Tatangelo rivolgendosi a Paolantoni avrebbe detto “Tu fai un pò da badante”, ed è stato a quel punto che l’uomo avrebbe risposto “eh tu c’hai già un passato”.

La battuta di Paolantoni

Ovviamente, la battuta aveva un chiaro riferimento a Gigi D’Alessio, visto che tra il cantante napoletano e Anna c’era una differenza di circa 20 anni. Un po’ di imbarazzo in studio, soprattutto per Anna Tatangelo che poi si è anche messa a ridere.