Alfonso Signorini incredibile gaffe al Grande fratello vip, gelo in studio

Alfonso Signorini, gelo in studio al Grande fratello vip dopo la gaffe.

Nel corso della puntata del Gf vip andata in onda nella giornata di lunedì, 10 ottobre 2022, il noto conduttore Alfonso Signorini avrebbe commesso una gaffe. Ad ogni modo, è stata una puntata davvero incredibile, sotto diversi punti di vista, ricca di tensioni e di momenti esilaranti. Alcuni concorrenti, infatti, avrebbero duramente litigato per delle questioni irrisolte, lasciando completamente il pubblico senza parole.

Alfonso Signorini fa una gaffe al Grande fratello vip

Ad un certo punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha chiesto a tutti i concorrenti vip che sono finiti in nomination di posizionarsi davanti al videowall della casa, affinché conoscessero il loro destino. E’ stato proprio in quel momento che è arrivato un vero e proprio colpo di scena. La prima a salvarsi è stata Patrizia Rossetti, avrebbe detto Alfonso. La cosa incredibile è stata questa, ovvero che Patrizia non era in nomination. “Il pubblico ha emesso il suo verdetto…A salvarsi è Patrizia…”, ha dichiarato Alfonso, lasciando tutti i concorrenti, i presenti in studio ed i telespettatori davvero senza parole.

Alfonso dice che la prima a salvarsi è Patrizia Rossetti ma quest’ultima non era in nomination

Sono stati i concorrenti a far notare ad Alfonso di aver fatto una gaffe, dicendo “Ma Patrizia non è in nomination”. Il conduttore a quel punto, dopo essere letteralmente scoppiato a ridere, ha subito dato la colpa al Grande fratello vip, visto che nel biglietto che gli avevano consegnato e che ha letto c’era proprio il nome di Patrizia. “Ah…Ma Patrizia non c’è? Patrizia era immune…Il GF Vip si è sbagliato…Stavolta non mi sono sbagliato io…Eh scusate…”. Queste ancora le parole di Alfonso che ha tentato in tutti i modi di giustificarsi. Anche tutti i concorrenti in casa non hanno potuto fare che sorridere.

Quali i concorrenti che si erano salvati davvero?

A salvarsi era stata Pamela Prati. A salvarsi ancora Attilio Romita e la popolare attrice, la quale ha riferito di essere rimasta piuttosto stupita, perchè convinta di uscire. “Grazie…Non me l’aspettavo…Avevo già la valigia pronta…Grazie per avermi perdonata…Avrete il caffè pagato…“. Queste ancora le parole della nota attrice.