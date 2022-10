Gf vip, Sonia Bruganelli attacca Cristina Quaranta: “Non lo sei”

0 SHARES Condividi Tweet

Duro scontro tra Cristina Quaranta e Luca Salatino nei giorni scorsi, in puntata Sonia Bruganelli dura contro la showgirl.

.Continuano gli scontri al Grande fratello vip, così come abbiamo potuto vedere nel corso della puntata che è andata in onda lo scorso lunedì 10 ottobre. Tanti, tantissimi i momenti esilaranti della puntata e alcuni di questi sono stati anche molto delicati e carichi di tensione. Ad un certo punto, ad esempio, Cristina Quaranta è stata attaccata da Sonia Bruganelli. Ma per quale motivo?

Grande fratello vip, scontro tra Luca e Cristina

Nel corso della puntata del Grande fratello vip, quella del 10 ottobre 2022, Cristina Quaranta ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Sonia Bruganelli. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire per quale motivo. Luca Salatino si è arrabbiato tanto con Cristina nei giorni scorsi, per quanto detto mentre Nikita Pelizon gli stava facendo un massaggio. Nello specifico Cristina gli avrebbe chiesto se si sarebbe ingelosito qualora al suo posto ci fosse stata la sua fidanzata.

Sotto accusa il massaggio di Nikita all’ex tronista, Cristina fa una domanda scomoda

Ebbene, nel corso della puntata l’ex tronista ha così attaccato Cristina. “Se ci fosse un po’ di malizia non me lo farei fare, davanti a tutti per quanto mi riguarda non c’è malizia, mi ha dato fastidio, che cavolo di domanda è. Mi hai messo solamente scompiglio“. Queste le parole di Luca che è apparso piuttosto infastidito dalle parole della sua coinquilina. In questa discussione, sarebbe intervenuta Elenoire Ferruzzi chiedendo al suo coinquilino come mai a lei non ha mai dato modo di avvicinarsi e di fargli un massaggio. Cristina sarebbe stata “rimproverata” da alcuni coinquilini per la domanda fatta e anche Alfonso Signorini, poi ha dato la sua interpretazione. “Sostengono che tu l’abbia fatta tirando in ballo la sua fidanzata, e sapendo che lui si sarebbe infastidito e sarebbe andato su tutte le furie, sai che è forte e stai cercando di metterlo in crisi”. Queste le parole di Alfonso Signorini che hanno scatenato la reazione della Quaranta che ha tentato di giustificarsi. “Assolutamente no, anzi mi sono messa nei panni di Soraia in questo caso, nessuno ha parlato di malizia“, avrebbe detto la Quaranta.

L’intervento di Sonia Bruganelli

Anche Soraia sembra che si sia scagliata contro Cristina pubblicando un post su Instagram. Duro l’attacco di Sonia Bruganelli, che come tutti sappiamo non se ne tiene una ed è sempre molto schietta e sincera. “Siccome è amata perchè è vera e sincera, in questo momento non sei sincera, la malizia ce l’hai messa, sai la fragilità di lui. Hai detto che non capisce, non è vero, siete voi che lo considerate così”. Queste le parole della moglie di Paolo Bonolis.