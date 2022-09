Gf vip, Elenoire Ferruzzi esagera con Luca, la reazione degli altri inquilini

0 SHARES Condividi Tweet

Surreale quello che sta accadendo all’interno della casa più spiata d’Italia, dove Elenoire Ferruzzi si è convinta che Luca si sia invaghito di lei e che non ami la sua fidanzata.

Il Grande Fratello vip è iniziato soltanto da pochi giorni, eppure ormai alcune dinamiche si sono già create e alcuni personaggi pare che abbiano dato il meglio di se. In queste ore sta facendo particolarmente discutere il comportamento di Elenoire Ferruzzi, la quale pare che si sia fissata con l’ ex tronista Luca, che tra l’altro ha deciso nelle scorse ore di abbandonare il gioco. Ma che cosa sta accadendo in casa?

Grande fratello vip, Elenoire Ferruzzi convinta che Luca sia interessata a lei

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sono passati soltanto 3 giorni dall’inizio del reality per far si che Elenoire Ferruzzi si invaghisce di uno dei concorrenti della casa. Stiamo parlando di Luca Salatino l’ex tronista. La cosa però incredibile è che la Ferruzzi si è convinta che il giovane si sia innamorato di lei e pare che sia certa di questa cosa. È questo quello che sta accadendo in queste ore all’interno della casa più spiata d’Italia, dove i due hanno già discusso parecchie volte e Luca sembra aver preso la decisione di voler tornare a casa anche perché ha confessato di sentire molto la mancanza della sua fidanzata.

Luca sente la mancanza della fidanzata e piange ma la Ferruzzi pensa pianga per lei

Elenoire però è convinta del fatto che Luca non sia triste e non abbia pianto per la mancanza della sua fidanzata, ma per lei. Il pubblico sembra essere andato soltanto a favore di Luca, visto che è sotto gli occhi di tutti il fatto che l’ex tronista non abbia fatto nulla per illuderla. Tutti sostengono che la Ferruzzi si sia fatta dei film basandosi sul nulla.

L’ex tronista vuole lasciare la casa

Luca è stato molto chiaro e da dal primo giorno dichiarato di essere fidanzato e soprattutto molto innamorato della sua fidanzata Soraya. La Ferruzzi però non crede alle parole del gieffino ed è andata anche in giro per casa dicendo che Luca non è innamorato di Soraia. “Lui non piange perchè gli manca la fidanzata. Piange perchè mi ha ferito, ma non lo dirà mai. Innamorato di Soraia? Ma dai, non ci credo io. Non vedo questo“. Intanto nessuno ha visto un interessamento di Luca nei confronti di Elenoire e questo non fa che avvalorare la tesi che è stata soltanto lei a costruirsi questi castelli.