I fatti vostri, Anna Falchi in grande imbarazzo dice a Salvo Sottile “Non sono mai stata così volgare”, la risposta di Sottile

Anna Falchi è stata messa in difficoltà dal suo collega Salvo Sottile a I fatti vostri. “Mai stata così volgare”, ecco le parole della conduttrice.

Anna Falchi è una nota conduttrice, la quale da un pò di tempo a questa parte è al timone del programma I fatti vostri insieme a Salvo Sottile. Sicuramente la presenza della Falchi ha dato un valore aggiunto al programma di Rai 2 ed il pubblico non se ne perde una puntata. Nel corso della giornata di ieri, durante la puntata de I fatti vostri, Anna Falchi ha vissuto degli attimi di imbarazzo per colpa di Salvo Sottile. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Anna Falchi, la conduttrice vive momenti di imbarazzo a I Fatti vostri

Anna Falchi è la conduttrice de I fatti vostri e da diverso tempo è al timone del programma insieme al giornalista siciliano, ovvero Salvo Sottile. I due hanno legato davvero tanto sin da subito e la loro coppia sembra funzionare davvero tanto. Nel corso della puntata di ieri de I fatti vostri, la conduttrice ha vissuto degli attimi di imbarazzo. Per quale motivo? Il giornalista siciliano ha trascinato la sua collega in una situazione piuttosto imbarazzante che l’ha messa in difficoltà.

Cosa è accaduto in puntata?

Nel corso della puntata de I fatti vostri andata in onda ieri, Salvo Sottile ha intervistato due gemelle campionesse di taekqwondo. Il giornalista avrebbe raccontato la storia delle due sorelle e di come queste hanno approcciato a questo sport, grazie anche al supporto dei genitori da sempre molto presenti ed orgogliosi. Le due ragazze hanno mostrato alcuni movimenti, ovviamente base e poi hanno chiesto al conduttore di replicarli. Sottile avrebbe chiesto alla collega, ad Anna si raggiungerlo per fare insieme a loro alcuni movimenti.

L’imbarazzo della conduttrice in studio

La conduttrice non ha perso occasione nel farlo, nonostante non avesse un abbigliamento idoneo, ovvero un vestito floreale lungo fino alle ginocchia. “Salvo, ho questo vestito e in questa posizione sono di una volgarità inenarrabile. Non lo sono mai stata così tanto”, avrebbe detto la conduttrice. A quel punto il giornalista però avrebbe risposto dicendo “Ma quando mai! Sei fighissima”. La soubrette avrebbe continuato però ad imitare le due campionesse, nonostante l’imbarazzo che era parecchio visibile sul suo viso.