Iva Zanicchi, dopo la lite con la Lucarelli, sta pensando di abbandonare Ballando

Iva Zanicchi, dopo quanto accaduto in puntata con Selvaggia Lucarelli avrebbe addirittura pensato di lasciare il programma Ballando con le stelle.

Dopo quanto accaduto nella giornata di sabato 9 ottobre a Ballando con le stelle tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, la cantante avrebbe anche ipotizzato di lasciare il programma di Rai 1. Ebbene si, tra le due donne in prima serata ci sarebbe stato uno scontro, anche se la cosa più grave è accaduta per il fatto che la cantante ha dato della “tr**” alla Lucarelli, dopo che quest’ultima ha dato un voto davvero pessimo alla esibizione della Zanicchi e di Peron, ovvero 0. In seguito all’accaduto, poi la Lucarelli avrebbe preteso delle scuse che sono anche arrivate. Tuttavia, nonostante inizialmente sembrava che la Lucarelli avesse accettato le scuse, così non è stato. Iva avrebbe pensato in queste ore di lasciare addirittura il programma.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle, il caos dopo l’offesa a Selvaggia

Iva Zanicchi nelle scorse ore, dopo quanto accaduto a Ballando con le stelle, ma soprattutto a Da noi a ruota libera avrebbe pensato di lasciare il programma. Ebbene, la cantante nella giornata di domenica è stata ospite a Da noi a ruota libera e nelle ore successive si sarebbe lamentata di come Francesca Fialdini ha condotto la vicenda. Iva ha sottolineato che la Fialdini non è stata imparziale nel corso della discussione tra lei e Selvaggia Lucarelli, intervenuta al telefono.

La cantante ha pensato di lasciare il programma

Nella mattinata di ieri, ancora, Iva Zanicchi è intervenuta a Storie Italiane parlando proprio di quanto accaduto ed ha confessato di essere particolarmente provata per quanto successo, tanto da aver anche pensato di abbandonare la trasmissione di Milly Carlucci. “Guardate che ho pianto per due notti di fila dopo la puntata. Sabato sera per me sarà molto dura. Vogli essere sincera, però ce la metterò tutta. L’istinto era quello di andare via proprio. Della serie ‘scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata. Ho detto a Peron di perdonarmi. Oggi pomeriggio vado e cerco di mettercela tutta. Vorrei metterci una pietra sopra, ma deve essere Selvaggia Lucarelli a perdonarmi”. Queste le parole di Iva, che è apparsa davvero piuttosto provata da tutta questa situazione, aggiungendo comunque di aver iniziato una dieta perché vuole ballare il tango.

Iva a Storie italiane, l’intervento della nipote

Starebbe anche andando da un dietologo per poter seguire un’alimentazione più sana possibile, dimostrando di avere tanta voglia di fare. Durante la sua intervista a Storie italiane, è intervenuta anche la nipote dell’Aquila di Ligonchio ammettendo di sentirsi particolarmente felice di vederla in pista e di vederla mettersi in gioco alla sua età.