Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: “Mi hanno imitato a “Tale e quale” e poi commenta l’imitazione

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno commenta la sua imitazione a Tale e quale show fatta da Barbara Foria.

Serena Bortone la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, ovvero la conduttrice di uno dei programmi più amati di casa Rai. Stiamo parlando di Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 1 intorno alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì. Ebbene, nel corso dell’ultima puntata di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti, la conduttrice è stata imitata. Da chi? Da Barbara Foria, la nota attrice e comica napoletana. Ebbene, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha commentato questa imitazione. Ma cosa ha riferito?

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno parla dell’imitazione di Barbara Foria

Serena Bortone, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, ha commentato l’imitazione Barbara Foria, avvenuta lo scorso venerdì, durante la puntata di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti. La conduttrice, Serena, ha preso parte al programma come quarto giudice lo scorso venerdì. Commentando l’imitazione di Barbara, la Bortone ha voluto farle i complimenti, dicendole che è stata bravissima e che ha tanto talento. Poi ha mandato in onda un video di breve durata, in cui si vede l’attrice che imita la Bortone, mettendo in evidenza tutte le se sfumature.

Le parole di Serena che commenta la sua imitazione

“C’è stata una bravissima Barbara Foria che ha imitato me, ve la voglio far vedere perché lei è stata bravissima ed io le auguro davvero ogni fortuna come a tutte le ragazze di talento“. L’imitazione è stata effettivamente davvero incredibile e sono stati in tanti a farle i complimenti. Non è di certo la prima volta che Barbara imita Serena Bortone, lo aveva già fatto in passato a Quelli che il calcio e poi ancora nel corso di una puntata della scorsa edizione di Da noi a ruota libera.

I momenti esilaranti della scorsa puntata di Tale e quale show

L’ultima puntata di Tale e quale show, è stata davvero molto interessante, ricca di tanti momenti esilaranti. Non è passata inosservata la caduta di Francesco Paolantoni, e poi ancora la gaffe di Malgioglio e poi Panariello che ad un certo punto ha anche minacciato di andare via. L’appuntamento è rimandato al prossimo venerdì.