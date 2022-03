Da noi a ruota libera, Iva Zanicchi al veleno contro Milly Carlucci: “Non è carino come ti comporti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi nella giornata di ieri, domenica 20 marzo 2022, è stata ospite del programma Da noi a ruota libera e pare che nel corso di questa intervista abbia parlato tanto della sua carriera e della sua vita privata. La nuova cantante però non si è risparmiata nel fare delle battute che non sono passate inosservate. Ad un certo punto, pare che abbia addirittura lanciato un appello a Milly Carlucci. Ma cosa ha dichiarato?



Iva Zanicchi, intervista a Da noi a ruota libera

Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Da Noi a ruota libera, Iva Zanicchi sembra abbia rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti a Francesca Fialdini. La nota cantante sembra aver parlato della sua carriera ed anche della sua vita privata. Ad un certo punto però, sembra che la nota cantante, reduce tra l’altro da un grande successo al Festival di Sanremo 2022, abbia lanciato un appello a Milly Carlucci. Ricordiamo che nelle scorse settimane Iva ha sostituito Francesco Facchinetti a Il cantante mascherato perché quest’ultimo risultato positivo al covid. Iva ha preso quindi il posto in giuria dapprima di Francesco Facchinetti, poi anche di Arisa impegnata a Pechino.

La Zanicchi ha detto su Milly Carlucci: “Milly, mi hai chiamato perchè avevi bisogno ma non è carino però. Così è facile, adesso alla finali mi chiami perchè mi vuoi anche se non si ammala nessuno”.



La telefonata con Cristiano Malgioglio, indiscrezioni su Il cantante mascherato

Parlando sempre de Il cantante mascherato nel corso della sua intervista rilasciata a Da noi a ruota libera, pare che Iva abbia confessato di avere ricevuto una telefonata da parte di Cristiano Malgioglio, chiarendo il fatto che tra i due non c’è stata proprio alcuna lite, così come si era vociferato. Iva, avrebbe anche aggiunto di aver chiesto al cantante se dietro la maschera di SoleLuna ci fosse proprio lui, così come si è sospettato e vociferato in queste settimane.“ Non è vero ma figurati, c’è una donna. Non veramente non sono io soffro di claustrofobia“, queste le parole espresse da Cristiano Malgioglio.



E sulla polemica sorta al Festival di Sanremo con Drusilla Foer, Iva dice la sua

La cantante è tornata a parlare anche delle polemiche sorte al Festival di Sanremo, dopo quello scambio di battute con Drusilla Foer. Parlando di quello, la nota cantante sembra aver ribadito “Illazioni stupide di qualche giornaluccio“. Insomma, la cantante ha stroncato così la polemica.