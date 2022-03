Adriana Volpe, fa una rivelazione: “Alfonso Signorini non vuole …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ terminato soltanto da una settimana il Grande fratello vip ma il reality continua a far parlare di se. In questi giorni, a parlare sembra sia stata lei, Adriana Volpe che è stata per ben sei mesi l’opinionista di questo reality. La nota showgirl si è concessa un’intervista a Rtl 102.5 News all’interno del programma Trends & Celebrities. Pare che la Volpe abbia voluto parlare della sua esperienza ed ancora di Alfonso Signorini. Quest’ultimo sembra che dopo la fine del programma si sia ritirato a vita privata, prendendosi una pausa dal mondo della televisione, dopo sei mesi di duro lavoro. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Adriana?

Adriana Volpe parla della sua esperienza al Grande fratello vip come opinionista

Adriana Volpe la conosciamo tutti per essere una grande conduttrice, showgirl ed opinionista del reality di Canale 5. Ebbene, nel corso di un’intervista rilasciata a Rtl 102.5 News sembra che la Volpe abbia parlato e commentato proprio questa esperienza al reality di Canale 5 che ha vinto Jessica Selassiè.

Grande esperienza al Gf vip per la Volpe triste per la fine del programma

“Realizzo adesso che è lunedì e non vado in onda, il primo lunedì che mi riapproprio del weekend finalmente. Un’avventura a 360 gradi, mi sento privilegiata di aver vissuto questa esperienza”. Queste le parole dell’ex opinionista del Gf vip.

Il retroscena della conduttrice su Alfonso Signorini “Non vuole sentire nessuno”

Adriana sembra che poi abbia parlato del conduttore, ovvero Alfonso Signorini, svelando un retroscena davvero molto interessante. “Non vuol sentire“, avrebbe detto la Volpe.“In questo momento è in vacanza. E’ irragiungibile. Dopo sei mesi tutto alle sue spalle è partito”, queste ancora le parole dell’ex conduttrice. Ad ogni modo, sembra che il giornalista e conduttore ad un certo punto abbia chiesto alla Volpe di dare qualche anticipazione sulla prossima edizione del reality. “Ancora non si può dire nulla“, avrebbe detto la conduttrice che ha anche aggiunto come per lei questa esperienza sia stata piuttosto emozionante. Sappiamo bene che in questi mesi la Volpe è stata una vera combattente ed ha seguito il Gf davvero giorno per giorno, non perdendosi nemmeno un minuto. Si dice che possa tornare il prossimo anno, ma al momento non sembra abbia rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.