Amici 21, Lorella Cuccarini senza freni: “Diciamocela tutta …”

E’ andata in onda, lo scorso sabato 19 marzo 2022, la prima puntata di Amici 21 e sembra che questa sia stata davvero ricca di colpi di scena, di spettacolo e tante emozioni. A scontrarsi, la squadra formata da Zerbi e della Celentano, contro quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ebbene, sembra proprio che Lorella Cuccarini abbia parlato subito dopo la puntata e lo ha fatto su Instagram. Pare che la ballerina e showgirl abbia voluto commentare il fatto che a tenere testa per quasi tutta la puntata sia stata la squadra Zerbi- Celentano. Ma cosa ha dichiarato Lorella?

Amici 21 il serale, il commento di Lorella Cuccarini sulla prima puntata

Lo scorso sabato 19 marzo 2022,è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e sembra che non siano mancati i colpi di scena. Ebbene, per gran parte della puntata sembra che ad avere la meglio sia stata la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Celentano. A parlare e commentare la serata è stata Lorella Cuccarini, la quale ha parlato su Instagram.

Delusione per la Cuccarini “Non è andata proprio…”

“Diciamocela tutta: avremmo voluto il boccino e giocare in attacco. E invece non è andata proprio così, ma abbiamo rotto il ghiaccio e ci siamo difesi”. Queste le parole dichiarate da Lorella Cuccarini, la quale sembra essere piuttosto dispiaciuta dal fatto di non aver potuto prevalere nel corso della prima puntata. Nonostante tutto però, Lorella sostiene che la prima puntata sia stata comunque abbastanza positiva.

Rammarico per non aver dato il massimo ma felici di non aver perso nessuno, ecco il commento di Lorella

“Felici di non aver perso nessuno, alla fine ci siamo anche tra noi e con voi. Abbiamo bisogno del vostro tifo perché, come avrete capito, di colpi ne arriveranno parecchi. Ma noi non temiamo nessuno. Grazie per tutto l’affetto ai nostri ragazzi e alla squadra”. I ballerini Sissi, Alex e Aisha sembra abbiano fatto delle esibizioni piuttosto soddisfacenti. Eliminati della serata invece Alice, che poi ha dichiarato di essere parecchio dispiaciuta e poi ancora Gio Montana che ha perso la sfida con Christian.