Da noi a ruota libera, Riccardo Fogli al veleno: “Non rispondo a questa domanda”

Il noto cantante Riccardo Fogli è stato ospite nella giornata di ieri a Da noi a ruota libera. Sembra che il noto cantante nel corso dell’intervista si sia anche tanto commosso nel parlare della sua mamma, che purtroppo è venuta a mancare. Ma cosa ha dichiarato il cantante dei Pooh? Facciamo un pò di chiarezza.

Riccardo Fogli ospite a Da noi a ruota libera, la confessione dell’artista

Fogli è stato anche uno dei concorrenti dell’ultima edizione de Il cantante mascherato e pare fosse sotto la maschera de Il Pastore Maremmano. Sembra che nel parlare di questa maschera, Riccardo si sia tanto commosso, ricordando anche la sua mamma scomparsa.

Il ricordo della sua mamma e l’aneddoto del “dente”

“Io e la mia mamma abbiamo avuto una lupa che ha avuto la leishmaniosi, il diabete e poi è diventata cieca. Ha litigato con un cane ed ha perso un dente“. Queste le parole dichiarate dal noto cantante il quale ha aggiunto di aver poi ritrovato il dente quando la madre è venuta a mancare. Con quel dente, il cantante avrebbe fatto un ciondolo portandolo addosso e lo ha mostrato proprio a Francesca Fialdini.

L’esperienza del cantante a Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci

Poi, il noto cantante dei Pooh sembra abbia svelato il motivo per cui ha scelto di indossare la maschera del Pastore Maremmano a Il cantante mascherato. Ad ogni modo, nel corso della puntata di Da noi a ruota libera, sembra che sia stata ospite anche Iva Zanicchi e la drag queen Priscilla.

Storia d’amore tra Iva Zanicchi e Riccardo Fogli? Il cantante “Non rispondo”

Proprio quest’ultima avrebbe chiesto ai due cantanti se fosse vero che tra i due c’è stato del tenero tanti anni fa e se nello specifico fosse vero che Iva ha rifiutato la corte di Fogli. Quest’ultimo sembra aver risposto “Non rispondo”. Insomma, nessuna risposta alla domanda e questo farebbe pensare soltanto una cosa, ovvero che potrebbe esserci stato qualcosa tra Riccardo e Iva. Magari in un’altra occasione saranno i diretti interessati a confermare o smentire una volta per tutte questa notizia. I più curiosi intanto sui social sembra che non stiano aspettando altro.