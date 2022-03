Che tempo che fa, Fabio Fazio mette in imbarazzo Luca Zingaretti che gli risponde bruscamente, gelo in studio poi Fazio chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 20 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Sembra che ospite in puntata ci sia stato proprio Luca Zingaretti, il noto attore. Ad un certo punto, sembra che il conduttore sia stato protagonista di una gaffe che in qualche modo ha creato imbarazzo in Luca Zingaretti. In molti hanno notato l’atteggiamento del noto attore, che è apparso piuttosto infastidito dalla domanda del conduttore. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?

Luca Zingaretti ospite nel salotto di Che tempo che fa da Fabio Fazio

Nel corso della puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, andata in onda ieri sera domenica 20 marzo 2022 il conduttore ha ospitato nel suo studio il noto attore Luca Zingaretti. Prima ancora che venisse letto un tratto di Pier Paolo Pasolini sulla guerra, Fabio Fazio si sarebbe imbattuto in una gaf proprio ai danni di Zingaretti. Quest’ultimo è apparso con uno strano gonfiore proprio sotto l’occhio destro.



Strano gonfiore sul volto del noto attore, Fabio Fazio fa una domanda indiscreta

Il conduttore, quindi, avrebbe chiesto all’attore che cosa avesse proprio sotto l’occhio. “Cos’è successo?”, avrebbe chiesto Fabio Fazio al suo ospite. A quel punto sul volto dell’attore si sarebbe letto un certo imbarazzo. “Ma niente.. un insetto. Mi ha punto un insetto. Grazie”. Questo quanto dichiarato da Zingaretti, il quale ha cercato di rispondere senza scendere troppo nei dettagli. A quel punto, ancora, il conduttore avrebbe detto “Un insetto cattivo”. Seppur con imbarazzo, l’attore avrebbe risposto “Molto cattivo, hai visto cosa ho? Ho preso anche qualcosina ma non si sgonfia”.



Imbarazzo per l’attore, Zingaretti risponde stizzito e Fazio gli chiede scusa

A quel punto, Fazio avrebbe capito di aver fatto, forse, una domanda inopportuna, ed avrebbe chiesto scusa al suo ospite che ha risposto con un sorriso. Ovviamente però, l‘atteggiamento di Luca Zingaretti non è passato inosservato e sembra che in molti, a casa, abbiano notato un certo fastidio sul suo volto. Molto probabilmente Zingaretti sperava che quel “gonfiore” non venisse notato ma Fabio Fazio con la sua domanda ha accentuato questo problema. Nel corso dell’ultima intervista, l’attore ha parlato del suo progetto lavorativo ovvero la serie televisiva Il Re, in onda su Sky dal 18 marzo