Uomini e Donne, la nuova tronista non piace al popolo del web che la massacra

Uomini e Donne è da sempre uno dei programmi più seguiti di Mediaset all’interno del quale vengono proposti sempre nuovi tronisti alla ricerca del vero amore. Ed ecco che proprio nelle scorse è stata presentata al grande pubblico la nuova tronista Veronica Rimondi ma il suo video di presentazione non è piaciuto a tutti. Molti infatti sono stati coloro che hanno commentato in maniera negativa affermando di non provare simpatia per la ragazza.

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Si chiama Veronica Rimondi, ha 26 anni ed è di Ferrara. Stiamo nello specifico parlando della nuova tronista di Uomini e Donne il cui video di presentazione è stato diffuso nelle scorse ore attraverso i profili social della trasmissione. La ragazza nel video in questione ha raccontato qualcosa di se, e di preciso ha rivelato di essersi da poco laureata e di vivere in un appartamento che le è stato regalato proprio dal padre. E’stato a questo punto che qualcuno della redazione di Uomini e Donne le ha chiesto “Sei un po’ figlia di papà tu?” e lei ha risposto “Sono un po’ figlia di papà.. in che senso?”.

Il video di presentazione della Rimondi fa nascere la polemica

Veronica Rimondi nel video di presentazione realizzato per il pubblico di Canale 5 ha poi proseguito rivelando quella che è l’impressione che solitamente da a chi la conosce per la prima volta. “Una delle frasi che più mi sento dire è “Sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica?”, queste le sue parole. Ed in realtà anche in questa occasione sembrerebbe essere successa la stessa cosa. Molti sono stati infatti coloro che seguono Uomini e Donne che hanno commentato in maniera negativa sotto al post pubblicato dalla redazione affermando di non provare simpatia per la nuova tronista.

Il commento di alcuni utenti sul web

In molti hanno commentato affermando di non trovare per nulla simpatica la nuova giovane tronista. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Menomale che ci sono gli over ad animare il tutto”,e poi ancora “Non mi sembra per niente simpatica anzi, un flop annunciato”. Altri commenti negativi sono stati “Già mi sta antipatica, quando c’è lei non la guardo”, “Lo ha detto lei che all’inizio non sta simpatica, senza offesa ma le dò ragione”, “La prossima volta meno convinta e più simpatica, grazie”. Magari proprio queste stesse persone che hanno commentato in questo modo il video di presentazione della Rimondi si ricrederanno nel corso delle prossime settimane oppure no. Non ci rimane che attendere.