Nathaly Caldonazzo, Miley Cyrus posta un video e il web nota l’incredibile somiglianza 

Miley Cyrus come Nathaly Caldonazzo? Si sta tanto parlando nelle ultime ore di un particolare video condiviso sui social in cui è presente la celebre cantante statunitense che in Argentina è stata una delle protagoniste del noto Festival Musicale Lollapalooza. L’evento in questione è infatti tornato ad intrattenere il pubblico dopo un periodo di pausa legato al covid. Ma esattamente, di che video stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Miley Cyrus e l’incredibile somiglianza con l’ex gieffina Nathaly Caldonazzo

Sta circolando sul web, nelle ultime ore, un particolare video in cui è presente la celebre cantautrice e attrice statunitense Miley Cyrus durante la sua esibizione al noto Festival Musicale Lollapalooza in Argentina. Un video molto particolare in cui l’artista somiglia davvero molto ad una nota attrice italiana considerata una delle protagoniste assolute, oltre che una delle più discusse, dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 6 ovvero il noto reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Di chi stiamo parlando? Della bellissima Nathaly Caldonazzo.

Il video di Miley Cyrus diverte il popolo del web

Nel video pubblicato sui social, e condiviso anche dalla stessa cantante, è possibile vedere Miley Cyrus passeggiare sul palco con sul viso dei grandi occhiali da sole di colore nero. L’artista passeggia in modo molto disinvolto e nel frattempo sposta dal viso i suoi bellissimi capelli biondi. In realtà non vi sarebbe nulla di divertente se non il fatto che in molti hanno notato una somiglianza incredibile tra la giovane cantante e Nathaly Caldonazzo e non hanno perso l’occasione per farlo presente. “Ma è Nathaly Caldonazzo!”, questo ad esempio il commento di un utente.

Nathaly Caldonazzo condivide sui social il video con protagonista la nota cantautrice statunitense

Anche la stessa ex gieffina ha condiviso sui suoi profili social, e di preciso su Instagram, il video in questione anche se un po’ modificato. Si trattava infatti di un meme con scritto “Nathaly Caldonazzo dopo aver rubato il burro d’arachidi”, e ancora “Beccata”. Ma non solo, l’ex concorrente del GF Vip 6 ha poi condiviso un altro video della Cyrus in cui invece vi era scritto “Ciao sono Miley Cyrus e sono innamorata del burro di arachidi”.