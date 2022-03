Ilary Blasi rompe il silenzio e fuori di sè dice: “Schifoso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Pare che la showgirl e conduttrice alla vigilia del suo esordio su Canale 5 con la nuova stagione de L’Isola dei famosi, abbia voluto fare chiarezza su quanto accaduto in queste settimane. Si è tanto parlato di un una crisi matrimoniale tra Ilary e Francesco, che in qualche modo è stata smentita dai diretti interessati. Eppure, sui social non si è fatto altro che parlare di questa crisi ed anche di tradimento. Ma cosa hai dichiarato Ilary? Facciamo un pò di chiarezza.

Ilary Blasi ospite a Verissimo

La conduttrice nonché moglie di Francesco Totti nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. La Blasi ha così voluto parlare di quanto accaduto in queste settimane ed ha anche deciso di rompere il silenzio finalmente dicendo le cose come stanno. Visto il rapporto che la lega a Silvia Toffanin, Ilary sembra abbia deciso di rispondere a tutte le domande senza nascondersi più neppure su questa presunta crisi con Francesco Totti.

La conduttrice rompe il silenzio sull’ipotetica crisi con Francesco Totti

“È stato un accanimento mediatico nei confronti miei e della mia famiglia”. Questo quanto dichiarato da Ilary, che ha utilizzato delle parole anche abbastanza dure nei confronti dei giornali. “E’ stato schifoso“, ha aggiunto ancora Ilary Blasi che sembra non abbia voluto più nascondere nulla soprattutto per proteggere i suoi figli. Così la conduttrice ha smentito la crisi con Francesco e sembra aver anche detto che è da escludere che Francesco possa avere un’amante. La conduttrice sarebbe anche rimasta stupita del fatto che i giornali abbiano fatto addirittura il nome di questa donna misteriosa.

Ilary pronta a condurre una nuova edizione de L’Isola dei famosi

La conduttrice sembra avesse anche detto che nel caso in cui Francesco avesse un’amante, di certo non la porterebbe in un luogo comune. In risposta a coloro che hanno definito debole la smentita del marito, Ilary sembra aver risposto “A noi deboli sono sembrate le loro illazioni“.Ad ogni modo, detto questo la conduttrice ha parlato anche della sua nuova avventura a L’Isola dei famosi che partirà ufficialmente lunedì 21 marzo 2022. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Alvin e sarà un’edizione ricca di grandi novità.