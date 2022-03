Il Cantante Mascherato, Simone Di Pasquale senza freni: “Sono stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle trasmissioni più seguite del venerdì sera è ‘Il Cantante Mascherato’ condotto da Milly Carlucci. Ad essere scoperta ed eliminata nel corso della quinta puntata andata in onda lo scorso venerdì 18 marzo è stata la maschera Drago sotto la quale si nascondeva il noto ballerino e coreografo Simone Di Pasquale. Proprio quest’ultimo nelle ultime ore è intervenuto sui social per raccontare quanto accaduto nel corso delle settimane e come ha vissuto questa particolare esperienza.

Simone Di Pasquale commenta l’esperienza nel programma Il Cantante Mascherato

Simone Di Pasquale con la sua maschera ‘Drago’ è stato l’eliminato della scorsa puntata de Il Cantante Mascherato. E a distanza di pochi giorni da tale eliminazione il noto ballerino, insegnante e personaggio televisivo italiano ha voluto commentare quanto successo ma soprattutto ha voluto commentare tramite i suoi profili social in che modo ha vissuto questa particolare esperienza. “NA FATICATA!!! …Ma divertentissimo. La vita del Drago è una vita durissima non la consigli a nessuno, doppio lavoro, straordinari e poi soprattutto sono stato bullizzato!”, queste di preciso le sue parole.

Simone Di Pasquale ironico sui social

Il noto ballerino e coreografo ha poi proseguito commentando in maniera davvero molto ironica la sua eliminazione dal programma di Milly Carlucci. Nel corso delle settimane sono stati infatti molti coloro che hanno ipotizzato che sotto la maschera Drago potesse nascondersi proprio Di Pasquale. Ed erano stati veramente tanti gli indizi che avevano portato a tali supposizioni. Tra questi ad esempio il suo modo di ballare e di muoversi ma anche la voce e la sua cadenza. Proprio per tale motivo il ballerino ha commentato in maniera davvero molto ironica la sua eliminazione affermando “Comunque non mi aveva riconosciuto nessuno!!”.

Importanti anticipazioni su Il Cantante Mascherato

Una nuova e attesissima puntata de Il Cantante Mascherato andrà in onda il prossimo venerdì e stando a quanto emerso da alcune anticipazioni sembra proprio che questa sarà una puntata molto speciale. Infatti non solo i telespettatori avranno modo di assistere ad una puntata in più, dato che la finale è stata posticipata al 1° aprile, ma avranno anche modo di vedere esibirsi due nuove maschere. Stiamo parlando delle maschere Gatta e Pulcino che proprio il prossimo venerdì si esibiranno in uno spareggio con la maschera attualmente a rischio eliminazione ovvero Lumaca.