Domenica In, Christian De Sica ospite di Mara Venier si commuove e la Venier dice “E’ stato …”

E’ andata in onda nella giornata di ieri, domenica 20 marzo 2022, una nuova puntata di Domenica In nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di divertimento ma anche di grande emozione. E a regalare tali emozioni è stato il noto attore Christian De Sica presente nella celebre trasmissione della Domenica per presentare il nuovo film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’. Nel corso dell’intervista l’attore ha poi ricevuto uno speciale messaggio da parte dell’amico Jerry Calà a proposito del quale ha espresso delle belle parole.

Christian De Sica ospite di Mara Venier a Domenica In

Domenica In è una delle trasmissioni Rai più seguite, e anche in occasione della puntata andata in onda nella giornata di ieri sono stati molti i telespettatori che non hanno perso l’occasione di seguire con costanza e affetto la Venier. Tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri anche il noto attore Christian De Sica al quale la conduttrice è legata da un profondo e sincero affetto e da una lunga amicizia. De Sica ha preso parte a Domenica In per pubblicizzare, e più nello specifico per presentare, il film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ ovvero il remake della celebre pellicola con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer.

Il messaggio di Jerry Calà per Christian De Sica

Christian De Sica ospite di Mara Venier ha poi ricevuto una bellissima sorpresa da parte di un collega e amico ovvero Jerry Calà. Dopo un po’ di tempo i due attori e amici sembrerebbero essersi ritrovati proprio la scorsa estate grazie a Mara Venier, ex moglie di Calà, che a proposito di tale incontro ha dichiarato “Vi ho fatto rincontrare io a Forte dei Marmi. E’ stato bello“. Christian De Sica ha colto l’occasione per parlare dell’amico e di tutte le bellissime esperienze vissute insieme. “My brother fratellone! Bello vederti con Mara, testimone dei nostri primi inizi. Ci dobbiamo vedere più spesso!”, queste nello specifico le parole espresse da Calà nel video e alle quali De Sica ha risposto “Jerry è forse uno degli attori più buoni conosciuti nella mia vita”.

Le anticipazioni di De Sica sul nuovo film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’

Christian De Sica ha poi concluso il suo intervento nella trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier rivelando quale sarà la sua parte nel nuovo film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’. “Farò la parte del cattivo”, queste di preciso le sue parole.