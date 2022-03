Domenica in, Arisa senza freni su Vito Coppola: “Io mi sento …”

0 SHARES Condividi Tweet

Reduce da un grande successo ottenuto a Ballando con le stelle, Arisa adesso è uno dei giudici de Il cantante mascherato, il programma condotto sempre da Milly Carlucci. Sappiamo bene che a Ballando, Arisa ha vinto il programma dove ha ballato in coppia con Vito Coppola.

Ballando con le stelle, esplosa la passione tra Arisa e Vito Coppola

I due pare che abbiano fatto ben intendere già durante il programma che fosse nato un feeling molto particolare. Puntata dopo puntata, è esplosa la passione tra i due e ad un certo punto non si sono nemmeno più nascosti. Una volta finito Ballando con le stelle e dopo la vittoria di Arisa e Vito, sembrava che tra di loro le cose andassero per il verso giusto. Sembrava infatti che i due stessero provando ad avere una storia. La frequentazione è durata soltanto pochi giorni e poi si è solo parlato di una grande amicizia. Ad ogni modo, nella giornata di ieri, Arisa è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In e sembra aver fatto delle dichiarazioni molto interessanti.

Arisa a Domenica in fa una confessione shock “Io sono fidanzata, lui no”

Arisa nella giornata di ieri, domenica 20 marzo 2022 è stata ospite nel salotto di Domenica In, da Mara Venier. Nel corso dell’intervista la cantante sembra aver parlato proprio di questo periodo così pieno di impegni per lei. Poi, inevitabilmente si è parlato del suo rapporto piuttosto complicato e ingarbugliato con Vito Coppola. Tutto è iniziato a Ballando con le stelle, dove i sue hanno ballato insieme per diversi mesi. La scintilla tra loro è scoccata proprio negli studi di Ballando con le stelle. La cantante sembra aver ammesso poi che purtroppo le cose non sono andate bene tra di loro. “Io sono fidanzata, ma lui no“, avrebbe dichiarato a sorpresa la cantante.

Mara stuzzica Arisa,non tarda ad arrivare la risposta della cantante

A quel punto la conduttrice avrebbe chiesto “Cosa vuoi da lui? Un matrimonio? Dei figli?”.Arisa avrebbe così risposto “Non dire così che poi gli uomini scappano“. Ad ogni modo, nel corso della puntata, poi, sembra che Arisa e Vito Coppola si siano esibiti sulle note di Shallow di Lady Gaga ed è stato un momento davvero emozionate.