Amici 21, Lorella Cuccarini massacra Alessandra Celentano: “E’ rimasta …”, cala il gelo in studio

La prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella serata di sabato 19 marzo 2022 e ha portato con se una serie di polemiche di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Polemiche che vedono protagonista una delle più discusse insegnanti della scuola ovvero la maestra di danza Alessandra Celentano. Ad esprimere nei suoi confronti delle parole poco carine è stato Fabrizio Prolli, ma in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il pensiero di Fabrizio Prolli su Alessandra Celentano

Alessandra Celentano da tantissimi anni insegna danza all’interno della scuola di Amici. E in più occasioni è finita al centro di polemiche e discussioni per il suo modo di fare e di pensare. Anche nel corso della prima puntata del serale di questa nuova edizione di Amici, andata in onda nella serata di sabato 19 marzo, la celebre maestra è finita al centro della polemica per il suo modo di pensare. E nello specifico ad esprimersi nei suoi confronti in modo poco carino è stato il ballerino Fabrizio Prolli noto anche per essere l’ex marito dell’insegnante e ballerina Veronica Peparini. Nello specifico Prolli non sembrerebbe aver gradito il pensiero della Celentano in merito alla sfida tra Carola e Serena. E a tal proposito sembrerebbe aver dichiarato “Esiste la danza nel mondo e poi quella della Celentano che si riferisce solo al canone del teatro classico. È rimasta indietro anni luce. Poi i fatti hanno parlato”.

Le parole su Christian Stefanelli

Il ballerino poi non ha perso l’occasione per commentare anche il giovane Christian Stefanelli considerato da molti uno dei talenti di questo serale di Amici. Il ballerino però nel corso di questa prima puntata sembrerebbe aver incontrato alcune difficoltà tanto da aver quasi rischiato l’eliminazione. E a tal proposito Prolli avrebbe dichiarato “Nell’hip hop è mediocre. E stasera aveva una coreografia brutta. Quando fa modern invece mi incuriosisce ed è interessante”.

Fabrizio Prolli sul ballerino Dario: “Ha messo a tacere chi dice che fa sempre le stesse cose”

Il commento di Fabrizio Prolli alla prima puntata del serale si è poi concluso con delle belle parole nei confronti del ballerino Dario. “Ha dimostrato che fa tanto è tutto. Carino il pezzo di stasera ma mirato a far vedere che sa fare tante cose di virtuosismi e ha messo a tacere chi dice che fa sempre le stesse cose. Bravo!”, queste di preciso le sue parole.