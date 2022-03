Amici, Maria De Filippi senza freni: “Molte cose sarebbero andate diversamente se …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, sabato 19 marzo 2022, la prima e attesissima puntata del serale di Amici ovvero il noto talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una puntata molto particolare nel corso della quale sono stati due gli allievi eliminati ovvero Alice Del Frate e Gio Montana. E proprio in seguito all’eliminazione del giovane cantante la De Filippi è intervenuta esprimendo il suo personale pensiero. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Gli eliminati della prima puntata del serale di Amici

Sono moltissimi i telespettatori che ogni anno seguono con costanza e molto affetto il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ovvero Amici. Dopo una prima fase della trasmissione caratterizzata dall’ingresso dei ragazzi all’interno della scuola e mesi di studio e tanto lavoro ecco che alcuni di loro vengono selezionati per accedere alla seconda fase della trasmissione ovvero il serale. E proprio la prima e attesissima puntata del serale di Amici è stata trasmessa su Canale 5 nel corso della giornata di ieri, sabato 19 marzo 2022, e la prima ad essere eliminata è stata un’allieva della maestra Veronica Peparini e nello specifico la ballerina Alice Del Frate. Successivamente a dover abbandonare il noto talent show di Canale 5 in seguito ad una sfida finale contro Christian Stefanelli è stato invece Gio Montana. L’eliminazione in questione è però avvenuta in un modo nuovo e molto particolare ovvero direttamente in casetta e quindi senza pubblico. A comunicare al giovane cantante la sua eliminazione è stata direttamente la conduttrice che ha anche colto l’occasione per esprimere il suo personale pensiero.

Le parole di Maria De Filippi su Gio Montana

Maria De Filippi dopo aver comunicato a Gio Montana di essere stato eliminato dal talent ha poi espresso delle belle parole nei confronti del ragazzo. “Mi dispiace che tu non sia entrato a settembre. Sono sicura che molte cose sarebbero potute andare diversamente”, queste di preciso le sue parole che a molti telespettatori sono sembrate anche una chiara frecciata rivolta ad una delle insegnanti di canto della scuola ovvero Anna Pettinelli. Quest’ultima infatti ha deciso di far entrare il giovane poco tempo prima del serale e di eliminarlo ad una settimana di distanza dall’inizio di tale fase del programma. La De Filippi sempre rivolgendosi a Gio Montana ha poi concluso “Gio io penso che tu sia bravo. In un mese hai fatto dei progressi da gigante. Sei buono come il pane”.

Gio Montana saluta Nunzio e gli altri allievi prima di abbandonare il talent

Gio Montana prima di lasciare Amici ha avuto modo di salutare i suoi amici e compagni d’avventura. Ed in modo particolare il suo grande amico Nunzio che non ha perso l’occasione per consolarlo dicendo che è uscito a testa alta e che deve essere assolutamente orgoglioso delle esibizioni che proprio nella serata di ieri l’hanno visto protagonista.