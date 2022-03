Maurizio Costanzo, diretto sulle parole pesanti della Toffanin alla D’Urso: “Sono sicuro che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è un giornalista e uomo della televisione molto apprezzato non solo per la sua simpatia ma anche per la schiettezza che lo contraddistingue e con cui è solito esprimere i suoi pensieri. Proprio di recente il marito di Maria De Filippi si è espresso sulla Toffanin rispondendo alla domanda di una lettrice posta a lui direttamente all’interno della rubrica tenuta su Nuovo. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La domanda di una lettrice di Nuovo a Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo attraverso una rubrica su Nuovo è solito intrattenere con il suo pubblico un diretto contatto rispondendo alle loro domande e dubbi. Proprio di recente una lettrice ha scritto commentando una gaffe fatta dalla Toffanin nel corso di una recente intervista effettuata nello studio di Verissimo alla celebre conduttrice italiana Barbara D’Urso. “Le ha detto di avere la faccia da nonna”, queste esattamente le parole espresse dalla lettrice che ha poi chiesto quindi un parere direttamente a Costanzo.

La risposta del noto giornalista

Maurizio Costanzo senza alcun timore ha risposto alla curiosità della lettrice affermando che molto probabilmente la D’Urso non si è per nulla offesa in quanto è una donna dotata di un grande senso dell’umorismo. “Sono sicuro che non se la sia presa più di tanto: è una donna con il senso dell’umorismo…”, queste esattamente le sue parole. Costanzo ha poi proseguito difendendo Silvia Toffanin e affermando che molto probabilmente la sua intenzione non era assolutamente quella di offendere la collega.

Le parole di Costanzo su Silvia Toffanin

“Sono convinto che Silvia Toffanin abbia detto quella frase in modo bonario, senza malizia…”, queste di preciso le parole espresse da Maurizio Costanzo su Silvia Toffanin. Il tutto infatti ha avuto luogo in un momento in cui la Toffanin ha chiesto alla D’Urso delle informazioni su alcuni gossip secondo i quali la conduttrice molto presto potrebbe diventare nonna. La compagna di uno dei suoi figli sarebbe in attesa di un bambino, almeno secondo quanto emerso da alcuni rumors, ma la conduttrice non ha voluto confermare e nemmeno smentire. Secondo Maurizio Costanzo quindi l’idea della Toffanin era semplicemente quella di evidenziare la felicità negli occhi della collega. E di preciso la felicità di diventare nonna. “Perdonerei questa piccola gaffe della brava conduttrice di Verissimo…”, con queste parole Costanzo ha concluso il suo pensiero.