Barù svela alla Toffanin: “Sono andato al Gf vip solo perchè …” e lei resta senza parole

Barù è stato uno dei concorrenti in di questa sesta edizione del Grande Fratello vip. Gherardo Gaetani, così come in realtà si chiama Barù, è un enologo di nobili origini, il quale è arrivato al Grande Fratello Vip in corso d’opera. È arrivato fino in finale ed ha conquistato milioni di telespettatori che hanno tifato per lui per diverse settimane. Ad ogni modo, una volta finita questa esperienza al Grande Fratello vip Barù è stato uno degli ospiti di Verissimo e pare che nel salotto di Silvia Toffanin abbia parlato tanto di sé e soprattutto della sua esperienza all’interno del reality. Ma cosa ha dichiarato nello specifico l’ex gieffino?

Gf vip 6, Barù ospite nel salotto di Verissimo

Barù Gherardo Gaetani, questo è il suo nome all’anagrafe, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello vip 6. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, Barù ha preso parte ad una puntata di Verissimo andata in onda proprio nella giornata di sabato 19 marzo 2022. Sembra che inizialmente abbia parlato delle sue origini e soprattutto del perchè lo chiamino tutti Barù. «Gherardo è un bel nome, non ho preferenze con Barù quindi chiamatemi come preferite. Il soprannome nasce da mio padre: sono nato prematuro ma pesavo ben 4 kg, avevo gli occhi enormi, a palla, e lui disse che sembravo un polpo, ma di una specie aliena. Da lì è nato Barù». Queste le parole del noto enologo, ex concorrente del reality di Canale 5 arrivato fino alla finale.

L’ex gieffino spiega le motivazioni che lo hanno portato ad accettare il Gf vip

Poi sembra che Barù abbia in qualche modo spiegato i motivi che lo hanno portato a partecipare al Grande Fratello vip.«Mi avevano proposto questa cosa, mi era sembrata interessante per due motivi: mi pagavano e potevo saltare il Natale, una festa che odio. Per il resto, non ero entusiasta di lasciare una vita immerso nella natura per chiudermi in casa con altre persone. Ho accettato la sfida, pensavo di passare nella Casa qualche settimana, sono rimasto tre mesi, è stata una bella esperienza ma non la ripeterei». E’ questo quanto raccontato da Gherardo Gaetani. Di fronte alle parole del suo ospite, sembra che la Toffanin, piuttosto stupida abbia detto “Viva la sincerità”.

Le parole di Barù su Jessica, in che rapporti sono i due?

Ma Barù è andato ancora avanti dicendo chi tra tutti inviterebbe ad una grigliata. «Sono riuscito a essere me stesso al 100%, non so però cosa sia uscito fuori, all’esterno. Chi inviterei ad una grigliata? Sicuramente Giucas, che deve anche camminare sui carboni ardenti all’inaugurazione del mio locale. Poi direi Davide, Soleil, le principessine… inviterei una decina di persone», inevitabilmente poi ha parlato anche di Jessica svelando alcuni dettagli riguardo il loro rapporto.«Una donna fantastica, bella, pura, pulita, intelligente e divertente. Siamo amici, di fisico non c’è stato nulla, solo dei piccoli bacini ma niente di che. Ero ovviamente attratto da lei, ma ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto come quello del Gf Vip, con telecamere e microfoni tutto il giorno. Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei, fa piacere che ci siano dei fan della coppia, ma dateci i nostri spazi. Credo che lei avesse una coppia per me, ma anche che le sia passata. In fondo, chissà quanti uomini più belli e più ricchi di me l’avranno già corteggiata in questi giorni…».