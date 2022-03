Amici, Alessandra Celentano una furia contro Raimondo Todaro “Sei un cafone …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, sabato 19 marzo 2022 è iniziato il serale di Amici e così come è accaduto anche nei mesi scorsi, anche nel corso di questa prima puntata, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro se ne sono detti di tutti i colori. Ebbene, sembra proprio che nel corso della prima puntata del serale di Amici, tra i due professori sia accaduto praticamente di tutto.

Amici il serale, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si scontrano per il guanto di sfida

Sembra che i due abbiano pesantemente litigato per via del guanto di sfida tra Michele e Christian che è stato lanciato direttamente dalla Celentano. Quest’ultima avrebbe detto la sua al riguardo, sostenendo che il guanto di sfida da lei presentato fosse equo. Todaro invece dal canto suo, ritenendo il guanto di sfida non equo, lo ha rifiutato ed ha così spiegato quelle che sono le sue motivazioni. Nell’esprimere il suo giudizio, sembra che Raimondo si sia rivolto alla giuria, definendola la più “importante“, rispetto alla Celentano.

Il professore di ballo siciliano rifiuta il guanto di sfida

A quel punto, la professoressa di Ballo, rivolgendosi a Raimondo avrebbe detto “Sei il solito cafone”. Una volta rifiutato il guanto di sfida da parte di Todaro, pare che sia dovuta intervenire la giuria esterna, per decidere cosa fare. A parlare, prima di tutti è stato Stefano De Martino, come esperto di ballo.

Interviene Stefano De Martino che va contro la Celentano

L’ex ballerino della scuola di Amici, sembra aver dato ragione a Todaro, sostenendo che questo guanto di sfida tra Christian e Michele non è assolutamente equo perchè per un ballerino di Hip hop non è semplice fare determinati movimenti e anche alcune prese. “Non ci vuole una laurea per capirlo“, questo quanto aggiunto da Stefano, punzecchiando la Celentano. Stefano, ad ogni modo, ha sottolineato come effettivamente in linea di massima i guanti di sfida vadano accettati, ma è anche vero che devono in qualche modo essere equi e devono essere fattibili. Anche Stash sembra aver detto la sua, andando anche lui contro la Celentano. Pare che il cantante abbia fatto intendere che anche secondo lui il guanto di sfida non fosse equo e che non sarebbe stato giusto per i due ballerini.